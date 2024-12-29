تفاصيل مصرع سيدة إثر اصطدام سيارة بها أعلى دائري الوراق

باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق في مصرع سيدة إثر اصطدام سيارة بها أثناء عبورها الطريق أعلى الدائري بالوراق.



كانت تعبر الطريق

وكشفت التحقيقات، أن السيدة أثناء عبورها الطريق اصطدمت بها سيارة، مما أسفر عن مصرعها في الحال.



بلاغ بمصرع سيدة

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بمصرع سيدة في حادث تصادم في الجيزة، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن سيارة صدمت سيدة أثناء عبورها الطريق، مما أسفر عن مصرعها في الحال، متأثرة بالإصابات التي لحقت بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بعد التحفظ عليه، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.