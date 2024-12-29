تفاصيل مصرع سيدة إثر اصطدام سيارة بها أعلى دائري الوراق

حوادث
ارشفية
ارشفية

باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق في مصرع سيدة إثر اصطدام سيارة بها أثناء عبورها الطريق أعلى الدائري بالوراق.
 

كانت تعبر الطريق

وكشفت التحقيقات، أن السيدة أثناء عبورها الطريق اصطدمت بها سيارة، مما أسفر عن مصرعها في الحال.
 

بلاغ بمصرع سيدة 

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بمصرع سيدة في حادث تصادم في الجيزة، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن سيارة صدمت سيدة أثناء عبورها الطريق، مما أسفر عن مصرعها في الحال، متأثرة بالإصابات التي لحقت بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بعد التحفظ عليه، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

الإجراءات القانونية اتخاذ الإجراءات القانونية بمديرية أمن الجيزة عبورها الطريق مصرع سيدة

مواد متعلقة

ضبط 41447 مخالفة مرورية خلال ٢٤ ساعة

لسرقتها..التحقيق في قتل سيدة مسنة داخل منزلها في بولاق الدكرور

4 خطوات للاستعلام عن المخالفات المرورية..تعرف عليها

نشرة مرور "الفجر".. انتظام حركة المرور بشوارع القاهرة والجيزة

استمرار حبس طالبين لاتهامهم بسرقة 3 أجهزة لاب توب في أكتوبر

التحقيق مع المتهم بالاعتداء جنسيًا علي ابنة زوجته في الصف

لتحقيق الربح..استمرار حبس المدير المسئول عن إستوديو تسجيل صوتى دون ترخيص في العجوزة

تعمدت الإغراء..استمرار حبس راقصة شهيرة لنشرها فيديوهات مخلة في العجوزة

الأكثر قراءة

كورة لايف مباراة ليفربول ضد وست هام بث مباشر دون توقف

شاهد مباراة ليفربول ضد وست هام بث مباشر عبر يوتيوب بجودة HD

رابط حصري الآن بدون تقطيع مباشر عبر توتير لمتابعة مباراة ليفربول ضد وست هام دون تقطيع

يلا شوت الآن.. ⛹️بث مباشر مباراة ليفربول ضد وست هام الآن بجودة عالية

تويتر Liverpool اليوم.. مشاهدة بث مباشر ليفربول ووست هام Youtube في الدوري الإنجليزي

لأول مرة.. "الحريفة 2" يتنازل عن المركز الأول

محمد صلاح يواصل إرهاق كاتب التاريخ وحقق إنجازا تاريخي غير مسبوق

لاعب ريال مدريد يوقع عقدًا لنادٍ إنجليزي مدته 10 سنوات