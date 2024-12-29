هدوء 96 ساعة.. كم سجل سعر الذهب اليوم الأحد 29 ديسمبر وعيار 21 الآن بالصاغة؟

استقر سعر الذهب اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024، في الصاغة المصرية، ليحافظ على نفس المستويات التي سجلها في الأيام الماضية، وذلك لليوم الرابع على التوالي.

لم يطرأ أي تغيير يذكر على أسعار الذهب في مصر منذ نهاية تعاملات الأربعاء الماضي، حيث استقر عيار 21 عند 3740 جنيهًا للجرام، دون احتساب الضريبة والمصنعية، وفقًا لما أعلنه شعبة الذهب والمجوهرات.

سعر الذهب اليوم في مصر

فيما يخص أسعار الذهب اليوم، فقد استقر سعر الذهب عيار 24 عند 4274.29 جنيهًا، دون احتساب المصنعية والضريبة.

كما حافظ سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، على مستواه الحالي عند 3740 جنيهًا للجرام.

أما سعر الذهب عيار 18، الذي يفضله العديد من المصريين، فقد استقر أيضًا عند 3205.71 جنيهًا، بينما سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم 2493 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

بالنسبة لسعر الجنيه الذهب، فقد استقر عند 29920 جنيهًا، دون احتساب المصنعية والضريبة.

أسعار الذهب عالميًا

حقق المعدن الأصفر مكاسب قوية هذا العام، حيث بلغت نسبة الارتفاع نحو 28% حتى الآن. ووصل الذهب إلى أعلى مستوى قياسي له في 31 أكتوبر الماضي، مسجلًا 2790.15 دولار للأوقية، وذلك على خلفية تخفيض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتصاعد التوترات الاقتصادية والسياسية في مختلف أنحاء العالم.

على الرغم من استقرار أسعار الذهب اليوم في مصر، تظل الأسعار العالمية تؤثر بشكل مباشر على الأسواق المحلية، حيث تسجل الأسعار في الصاغة المصرية مستويات مرتفعة متأثرةً بالتقلبات العالمية.

تواصل أسعار الذهب في مصر استقرارها وسط حالة من الحذر في الأسواق، وسط توقعات باستمرار هذا الهدوء في التعاملات خلال الأيام المقبلة.