وزارة الدفاع تعلن عن بدء التسجيل بسجل قيد الموردين للشركات المحلية

أخبار مصر
شعار القوات المسلحة
شعار القوات المسلحة

يتم فتح باب التسجيل للشركات المحلية ( المتقدمة لأول مرة - التى تنتهى الموافقة الأمنية لها بتاريخ 30 / 06 / 2025 ) والتى ترغب فى التعامل مع القوات المسلحة عن العام المالى ( 2025 / 2026 ) من خلال قيام تلك الشركات بتسجيل البيانات الخاصة بها على موقع ( منظومة إصدار الموافقات الأمنية ) من خلال الرابط  https://sapprovals.mod.gov.eg وذلك إعتبارًا من 01 / 01 / 2025.

عقب قيام الشركات بالتسجيل يتم إخطارها على الموقع عاليه بكافة البيانات والأوراق المطلوب إستيفائها وحجز موعد لتقديمها لمجمع خدمات الأمن الحربى الكائن فى ( 1 ش أحمد تيسير – أمام مجمع طيبة التجارى – طريق النصر – ميدان الشهيد / هشام بركات – مدينة نصر ).

 

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