العربي يحضر الاجتماع الثاني لمجلس اتحاد طلاب تعليم الدقهلية.. صور

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اجتماع تعليم الدقهلية
اجتماع تعليم الدقهلية

اجتمع اليوم  الدكتور أشرف العربي مدير مديرية التربية والتعليم في الدقهلية ( الرائد العام ) بمجلس اتحاد طلاب المديرية بقاعة الاجتماعات وذلك في الاجتماع الدوري الثاني.

 

و تم خلال الاجتماع عرض إنجازات الاتحادات الطلابية للعام ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ وعرض ومناقشة مشروع الخطة العامة وإقرارها واعتمادها من الرائد العام وما تم تنفيذه من أنشطة علي مستوى المديرية والإدارات وما سيتم خلال النصف الثاني من العام الدراسي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ وكذلك استعداد المجلس للمؤتمر الأول لمجلس إتحاد طلاب الجمهورية واختيار ممثّل الدقهلية.


حضر الاجتماع  عماد عارف مدير الاتحادات الطلابية بالمديرية، تحت رعاية  محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية

اجتماع تعليم الدقهلية

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اتحاد طلاب الجمهورية اتحادات الطلاب الاتحادات الطلابية اشرف العربي التربية و التعليم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية طارق مرزوق محافظ الدقهلية محافظ الدقهلية

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