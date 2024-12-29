تموين الفيوم.. ضبط 2980 علبه سجائر مهربة وسلع مجهولة المصدر

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، عدة حملات مكبرة بناءً على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم.

وأسفرت الحملات عن ضبط كميات كبيرة من السلع مجهولة المصدر، شملت 298 قاروصة سجائر بإجمالي 2980 علبة من علامات تجارية مختلفة مثل "لاندوس" و"رويال" و"تايم"، تم تهريبها ولا تتبع الشركة الشرقية للدخان.

وقد تمت عملية الضبط أثناء تفتيش سيارة ملاكي في منطقة كفور النيل، حيث تم التحفظ على المضبوطات والسيارة، مع تسليم المتهم إلى الجهات المختصة.

كما تمكنت الحملات من ضبط 21،024 قطعة حلوى وشوكولاتة مجهولة المصدر، تفتقر إلى علامات تجارية وبيانات توضح مصدرها، مع عدم وجود فواتير تدل على شرعيتها. وقد تم تحرير المحاضر القانونية اللازمة بحق المخالفين، والتحفظ على البضائع تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

تأتي هذه الجهود ضمن خطة شاملة لتشديد الرقابة على الأسواق بالفيوم، بهدف حماية المستهلكين من السلع غير المطابقة للمواصفات ومواجهة جشع التجار وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة.