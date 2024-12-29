التحفظ على كميات كبيرة من سماد اليوريا المحظور بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، حملات مكبرة أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأسمدة المحظورة.

صرح سامح شبل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن الحملات تمكنت من ضبط 20 طنًا من سماد اليوريا المحبب، التابع لوزارة الزراعة والمحظور تداوله بالأسواق.

وأوضح أنه تم العثور على الكمية المضبوطة محملة على سيارتين نصف نقل، كل منهما تحمل 10 أطنان، بطريق أسيوط عند مدخل منطقة دمو.

وفي حملة أخرى، تم ضبط 19 طنًا إضافية من سماد اليوريا المحبب، محملة على سيارتين نصف نقل، بإجمالي 380 شيكارة سماد، زنة الواحدة 50 كجم.

تم التحفظ على جميع المضبوطات والسيارات المستخدمة في نقلها، وتسليم المتهمين للجهات الأمنية المختصة، تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة التي تتولى التحقيق في الواقعة.

تأتي هذه الجهود ضمن خطة المحافظة لضمان توافر السلع الأساسية ومنع أي محاولات للتلاعب بالأسواق أو استغلال المواطنين.