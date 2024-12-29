توقيع الكشف على 829 مريضًا ضمن قافلة علاجية بقرية جاليا مركز بلقاس بالدقهلية



أعلن الدكتور تامر مدكور، وكيل وزراة الصحة والسكان بالدقهلية عن توقيع الكشف الطبى على نحو 829 مريضًا وذلك ضمن فعاليات قافلة علاجية بقرية جاليا مركز بلقاس وتحت اشراف الدكتور رامز شوقى منسق عام القوافل العلاجية.

وأضاف وكيل الوزارة، أن القافلة تضمنت نحو 8 عيادات (باطنة،2 أطفال، جراحة، جلدية- أسنان، نسا وتنظيم أسرة، رمد، )، إلى جانب فريق التثقيف الصحي.

وقد جاء بيان القافلة كالتالى:

باطنة 224

اطفال 1 114

اطفال 2 115

جراحة 56

اسنان 62

جلدية 105

رمد 83

نسا وتنظيم اسرة 70

كما تم إجراء 185 تحليلًا مختلفًا للمرضى، و75 حالة أشعة عادية وموجات صوتية، فضلًا عن فحوصات لـ 135 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر، والضغط، والدم، وتحويل 12 حالة للمستشفيات؛ لإجراء جراحات مختلفة لهم، وإصدار قرارًا للعلاج على نفقة الدولة.

ولفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة بالتزامن مع انطلاق مبادرة بداية لتنمية الإنسان على توسيع عدد القوافل الطبية بالمناطق النائية والمحرومة علاوة على توعية المواطنين، حيث أقيم على هامش القافلة 41 ندوة تثقيفية.

