توقيع الكشف على 829 مريضًا ضمن قافلة علاجية بقرية جاليا مركز بلقاس بالدقهلية

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جانب من فعاليات القافلة
جانب من فعاليات القافلة


أعلن الدكتور تامر مدكور، وكيل وزراة الصحة والسكان بالدقهلية عن توقيع الكشف الطبى على نحو 829 مريضًا  وذلك ضمن فعاليات  قافلة علاجية  بقرية  جاليا مركز بلقاس  وتحت اشراف  الدكتور رامز شوقى  منسق عام القوافل العلاجية.
وأضاف وكيل الوزارة، أن القافلة تضمنت نحو 8 عيادات (باطنة،2 أطفال، جراحة، جلدية- أسنان، نسا وتنظيم أسرة، رمد، )، إلى جانب فريق التثقيف الصحي.
وقد جاء بيان القافلة كالتالى: 
باطنة            224
اطفال 1        114
اطفال 2       115
جراحة           56
اسنان          62
جلدية           105
رمد             83
نسا وتنظيم اسرة     70
كما تم إجراء 185  تحليلًا مختلفًا للمرضى، و75 حالة أشعة عادية وموجات صوتية، فضلًا عن فحوصات لـ 135 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر، والضغط، والدم، وتحويل 12 حالة للمستشفيات؛ لإجراء جراحات مختلفة لهم، وإصدار قرارًا  للعلاج على نفقة الدولة.
ولفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة بالتزامن مع انطلاق مبادرة بداية لتنمية الإنسان على توسيع عدد القوافل الطبية بالمناطق النائية والمحرومة علاوة على توعية المواطنين، حيث أقيم على هامش القافلة 41 ندوة تثقيفية.
 

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