انقطاع المياه عن عدد من قرى الفيوم بسبب كسر مفاجئ في خط رئيسي

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، انقطاع المياه عن عدد من القرى بمراكز الفيوم وإبشواي ويوسف الصديق، بدءًا من الساعة الثانية ظهر اليوم الأحد وحتى الساعة الثامنة من صباح غدٍ الاثنين.

وأوضحت الشركة في بيان رسمي أن القرى المتأثرة تشمل: دسيا، وعزبة عاشور، وطبهار، والناصرية، وأبو دنقاش، بالإضافة إلى جميع قرى مركز يوسف الصديق باستثناء الحامولي والنزلة وكحك.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى حدوث كسر مفاجئ في خط مياه رئيسي بقطر 1000 مم على طريق الفيوم-بني سويف، مما استدعى قطع المياه لإجراء أعمال الصيانة والإصلاح.

من جانبه، وجه المهندس محمد عبد الجليل، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، بتوفير جميع المعدات اللازمة للإصلاح بشكل سريع، مع إرسال سيارات مياه صالحة للشرب إلى المناطق المتضررة لضمان تلبية احتياجات المواطنين.

وأهابت الشركة بالمواطنين في القرى المتأثرة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة إمكانية التواصل عبر الخط الساخن على الرقم 01275358538 لتلبية أي طلبات تتعلق بالمياه.