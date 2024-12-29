خبير تربوي يقدم ثلاث مقترحات أهمهم تطبيق نظام الساعات المعتمدة في الثانوية العامة

قدم الدكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، طرح ثلاث مقترحات، اليوم، عن تطبيق نظام الساعات المعتمدة بالثانوية العامة وزيادة درجة نجاح المواد خارج المجموع وقيام الجامعات بإنشاء مدارس أهلية.

وجاءت تفاصيل المقترحات كالتالي:

_ أولا: أن تقوم الجامعات بإنشاء مدارس أهلية تابعة لها على غرار المستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب وتشرف كليات التربية في الجامعات المصرية على هذه المدارس. وهذا المقترح يسهم في مواجهة مشكلات الكثافة والعجز في أعداد المعلمين والغش والدروس الخصوصية.

_ ثانيا: أن يتم تطبيق نظام الساعات المعتمدة في الثانوية العامة " ثانوية عامة بنظام الساعات المعتمدة " وهذا النظام سوف يلتزم فيه الطلاب بالحضور لأن الحضور مهم في نظام الساعات المعتمدة كما أنه لن يكون هناك أي فرق بين المادة التي يدرسها الطالب في الصف الأول الثانوي وتلك التي يدرسها في الصف الثالث الثانوي وبذلك نقضي على مشكلة تهميش بعض المواد التي يعاني منها بعض المعلمين.

_ ثالثا: أن تكون درجة النجاح في كل مادة من المواد غير المضافة للمجموع من ٧٠ % وليس من ٥٠ % لكي نقضي على مشكلة عدم الاهتمام بهذه المواد من قبل الطلاب ونستطيع تحقيق نواتج التعلم المرجوة من وراء تدريسها.