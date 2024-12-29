تعرف على الفئات العمرية المسموح لها بالتقديم بمعاهد معاون الأمن

حوادث
مؤتمر اعلان قبول
مؤتمر اعلان قبول دفعة معاوني الامن

اشترطت وزارة الداخلية أن يكون سن الطالب الراغب في لانضمام لمعاهد معاون الامن، لا يقل عن 16 سنة ولا يزيد عن 23 سنة.

وأعلن اللواء تامر مخيمر، مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر القطاع بالقاهرة الجديدة، عن الشروط والمزايا المتعلقة بالدفعة الجديدة للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن.

الشروط العامة للالتحاق

1. الجنسية: أن يكون المتقدم مصريًا من أبوين مصريين يتمتعان بالجنسية المصرية دون تجنس أو ازدواج جنسية.

2. السن: ألا يقل عمر المتقدم عن 16 عامًا وألا يزيد على 23 عامًا وقت فتح باب التقديم.

3. المؤهل الدراسي: الحصول على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.

4. السمعة والسجل الجنائي: أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

5. الارتباط بالإرهاب: ألا يكون المتقدم أو أي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرجًا على قوائم الإرهابيين وفقًا للقانون.

6. الفصل الوظيفي: ألا يكون قد سبق فصله من خدمة حكومية أو من أحد معاهد معاوني الأمن أو أي مؤسسة تعليمية أخرى، إلا بعد مرور 4 سنوات على الأقل.

7. اللياقة الصحية والبدنية: اجتياز الفحوص الطبية والنفسية واختبارات السمات واللياقة البدنية، وألا يقل الطول عن 168 سم للذكور و158 سم للإناث، مع وزن مناسب وفق المعايير المحددة.

8. الحالة الاجتماعية ألا يكون المتقدم متزوجًا أو سبق له الزواج.

المزايا المقدمة

تتحمل الدولة نفقات التعليم والتدريب والإعاشة خلال فترة الدراسة.

- يحصل الطالب على مكافأة شهرية أثناء الدراسة. - يتمتع الطالب بخدمات التأمين الصحي خلال الدراسة، ونظام علاجي خاص بعد التخرج وفق لوائح هيئة الشرطة.

- يمنح الخريجون دبلومًا شرطيًا فنيًا يعادل شهادة الثانوية الفنية بنظام الثلاث سنوات.

- يعفى المقبولون من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية.

أماكن التقديم والاختبارات

- ذكور:

- معهد طرة (القاهرة الكبرى، مدن القناة، شمال وجنوب سيناء).

- معهد وادي النطرون (البحيرة، الإسكندرية، مطروح، غرب الدلتا).

- معهد 6 أكتوبر (الجيزة، بني سويف، الفيوم، المنيا).

- معهد سوهاج (أسيوط، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد). -

*إناث: - معهد طرة (لكافة المحافظات).

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