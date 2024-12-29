تعليمات مشددة من المديريات التعليمية بشأن اختبارات الفصل الدراسي الأول

أخبار مصر
بوابة الفجر


استعدادا لماراثون اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024/2025، وجهت بعض المديريات التعليمية، ضرورة المدارس الاستعانة بـمعلمي الحصة المقيدين بالمدارس للمشاركة في أعمال الامتحانات بالفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والتى تبدأ 11 يناير المقبل.

ما وجهت بعض المديريات التعليمية، في خطاب رسمي، بعدم إشراك العاملين بالمدارس المحرومين من أعمال الامتحانات في أعمال الملاحظة أو التقدير  أو كنترول المدرسة وذلك بامتحانات الفصل الدراسي الأول.

وشددت المديريات التعليمية، علي ضرورة متابعة المدارس من حيث كفاية المعلمين بالمدرسة لأعمال الملاحظة ويمكن سد العجز بالمدارس إن وجد من خلال الاستعانة بمدارس الإدارة والتي بها زياده من المعلمين وذلك لصالح العمل.

ووجهت المديريات التعليمية، ايضا بغلق باب المدرسة والتأكد من شخصية الزائرين، والتنبيه على المدارس بإبلاغ الجهات المختصة في حالة وجود حالة مرضية أو اشتباه لمتحور كورونا، التنبيه على جميع العاملين بالمدارس بضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية.

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