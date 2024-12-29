حريق هائل داخل منزل في المنيا

تمكنت قوات الحماية المدنية، من اخماد حريق هائل اندلع داخل منزل في احدي قري مركز المنيا، دون خسائر بشرية.



تلقت الاجهزة الامنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن، بنشوب حريق بمنزل بجوار مقام الشيخ مسعود، بقرية الحوارتة التابعة إداريا لمركز المنيا، نتيجة ماس كهربائي.

على الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية

إلى موقع الحريق وتم اخمادى دون امتداده للمناطق المجاورة، دون أضرار بشرية ولكن تسبب في خسائر مادية تنحصر في محتويات المنزل.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.