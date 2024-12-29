إصابة 3 أشخاص إثر تصادم سيارة بنخلة بصحراوي المنيا..بالاسماء

اصيب 3 اشخاص، إثر وقوع حادث تصادم سيارة نقل بنخلة، على الطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.



تلقت الاجهزة الامنية بلاغ من غرفة عمليات النجدة يتضمن تصادم سيارة ربع نقل رقم 8215 رج م، بنخلة نتيجة السرعة، واختلال عجلة القيادة على الطريق الصحراوي الغربي وتحديدا امام بدخل قرية برمشا التابعة إداريا لمركز العدوة شمال محافظة المنيا.

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 3 اشخاص وهم "سيد. ح" 15 سنة، طالب، مقيم بمحافظة الشرقية، "حمادة. ج" 37 سنة، عامل، "سيف. ح" 15 سنة، طالب، مقيمين بمحافظة اسيوط.

تم نقل المصابين لمستشفى العدوه المركزي لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.