محافظ الفيوم يعقد لقاءً دوريًا مع نواب البرلمان لمناقشة القضايا التنموية والخدمية بالمحافظةج

محافظات
بوابة الفجر

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لمناقشة القضايا الملحة والملفات الحيوية المتعلقة بالخدمات والتنمية في مختلف مناطق المحافظة.

شهد اللقاء حضور الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، وكامل غطاس، سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر، السكرتير العام المساعد، حيث تم بحث سبل التعاون لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومناقشة المشكلات التي تواجه مراكز وقرى المحافظة واحتياجاتها الأساسية.

وأكد المحافظ خلال اللقاء على أهمية تضافر الجهود بين الأجهزة التنفيذية والشعبية لحل مشكلات المواطنين، مشددًا على أن التواصل المستمر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ يسهم بشكل كبير في توفير حلول فورية وعملية للتحديات اليومية التي تواجه المواطنين.

وشدد "الأنصاري" على ضرورة العمل المشترك لتعزيز المشروعات التنموية الجارية في المحافظة، والتي تشمل قطاعات المرافق والخدمات المختلفة. كما استعرض طلبات النواب والمقترحات المقدمة منهم لخدمة دوائرهم، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلات بسرعة وكفاءة.

وأشار المحافظ إلى الدور الفاعل الذي يقوم به أعضاء البرلمان في التواصل مع المواطنين ونقل مطالبهم إلى الأجهزة التنفيذية، مما يسهم في وضع حلول عاجلة وفعالة لتحسين جودة الحياة في المحافظة.

يُذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص الدكتور أحمد الأنصاري على تعزيز التعاون بين الأجهزة التنفيذية وممثلي الشعب، بما يحقق النفع والفائدة للمواطن الفيومي ويعزز مسيرة التنمية في المحافظة.

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