فريق طبي بجامعة أسيوط ينجح في استئصال ورم حول الحبل الشوكي وداخل الصدر لفتاة

نجح فريق طبي مشترك بقسمي جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري وجراحة القلب والصدر بمستشفيات جامعة أسيوط في إجراء عملية جراحية دقيقة؛ لاستئصال ورم بالمنصف الصدري، وممتد للعمود الفقري، لفتاة بكلية التربية الرياضية، تبلغ من العمر 20 عامًا، باستخدام تقنية منظار الصدر الجراحي والميكرسكوب الجراحي الحديثة

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية وتحت إشراف؛ الدكتور محمد عياد رئيس قسم جراحة القلب والصدر، والدكتور محمد عبد الباسط خلاف رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، ومدير مستشفي الأمراض العصبية وجراحة المخ والأعصاب، والدكتورة هالة سعد عبدالغفار رئيس قسم التخدير والعناية المركزة وعلاج الألم.

وهنأ الدكتور أحمد المنشاوي؛ الفريق الطبي؛ لنجاحه في إجراء تلك العملية الدقيقة، مشيدًا بتميز الكوادر الطبية بمستشفيات جامعة أسيوط، ودورها الحيوي في تقديم خدمة طبية على مستوى عالٍ من الحرفية والمهارة، واستخدام أحدث الأساليب، والتقنيات التشخيصية والعلاجية؛ من أجل توفير أفضل رعاية صحية ممكنة؛ موجهًا الشكر للفريق الطبي؛ علي نجاحه في إجراء هذه العملية الدقيقة، والعاجلة للمريضة وعودتها لممارسة دراستها الجامعية.



وكانت المستشفي الجامعي بأسيوط استقبلت حالة المريضة والتي كانت تعاني من كحة مزمنة، مصحوبة بغثيان، وآلام بالصدر، وخلال متابعة الحالة بالإشاعات، والفحص الإكلينيكي؛ تبين وجود ورم بالصدر، ممتد عبر القناة العصبية للحبل الشوكي.

وعقب الفحص والمعاينة؛ تم تشكيل فريق طبي مشترك بقسمي جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، وجراحة القلب والصدر، لإجراء العملية واستئصال الورم، واستغرقت العملية ٤ ساعات، وتم خلالها استخدام أحدث التقنيات الجراحية، منظار الصدر الجراحي والميكرسكوب الجراحي لاستئصال الورم بالكامل من حول الحبل الشوكي، ومن داخل الصدر؛ عن طريق فتحة صغيرة جانبية بالصدر، وفتحة صغيرة بالظهر، وتم تماثل الحالة للشفاء، وعادت لممارسة أنشطتها اليومية وللدراسة الجامعية.

وضمّ الفريق الطبي كلًا من؛ الدكتور حسين خيري الخياط أستاذ جراحة القلب والصدر، والدكتور علي زين العابدين مدرس مساعد بالقسم، والدكتور محمد ببلاوي معيد بالقسم، الدكتور علي أحمد عبد العليم مدرس جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، والدكتور محمد حسام مدرس مساعد بالقسم، والدكتورة نرجس سمير طبيب مقيم بالقسم، الدكتور محمد ممدوح مدرس التخدير والعناية المركزة وعلاج الألم، والدكتورة رباب أحمد مدرس مساعد بالقسم، والدكتورة يمنى علاء طبيب مُقيم بالقسم.