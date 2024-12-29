آخرها طائرة كوريا الجنوبية.. أسبوع أسود للطيران

شهد هذا الأسبوع سلسلة من حوادث الطيران المأساوية حول العالم، مما أثار مخاوف متزايدة بشأن سلامة الطيران المدني، وأعلنت السلطات الكورية الجنوبية ارتفاع عدد ضحايا حادث تحطم طائرة الركاب إلى 85 قتيلًا، في حادثة هزّت البلاد وأثارت تساؤلات حول معايير السلامة الجوية.

تفاصيل الحادث

تحطمت الطائرة، التي كانت تقل 181 شخصًا، في مطار موآن الدولي بجنوب غرب كوريا الجنوبية.

وقع الحادث في الساعة 9:07 صباحًا، عندما انحرفت الطائرة عن المدرج أثناء الهبوط واصطدمت بسياج المطار، مما أدى إلى اشتعال النيران فيها وتدميرها بشكل شبه كامل.

التحقيقات الأولية

تشير التحقيقات الأولية إلى احتمال وجود عطل في عجلات الهبوط، ربما نتيجة اصطدامها بطيور، كسبب محتمل للحادث.



بدأت السلطات تحقيقًا شاملًا لتحديد الأسباب الدقيقة، مع التركيز على سجلات الصيانة والتدريب الخاص بالطاقم.

ردود الفعل الرسمية

أمر الرئيس المؤقت، تشوي سانغ-موك، المسؤولين ببذل كل الجهود الممكنة في عمليات الإنقاذ، وتوجه إلى موقع الحادث للإشراف المباشر.

كما عقد المكتب الرئاسي اجتماعًا طارئًا لمناقشة الاستجابة الحكومية للحادث، مؤكدين على ضرورة تعزيز معايير السلامة الجوية لمنع تكرار مثل هذه الكوارث.

جهود الإنقاذ

تم إرسال نحو 80 رجل إطفاء إلى موقع الحادث، حيث تمكنوا من إخماد الحريق بعد 43 دقيقة.



تواصل فرق البحث والإنقاذ عملياتها للعثور على ناجين محتملين وتحديد هوية الضحايا، وسط تحديات كبيرة بسبب الدمار الواسع الذي لحق بالطائرة.

ردود الفعل الشعبية

أثار الحادث حالة من الصدمة والحزن في كوريا الجنوبية، حيث تدفقت التعازي من المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وطالب العديد منهم بتحقيق شفاف ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير محتمل في معايير السلامة.

حوادث طيران أخرى هذا الأسبوع

كازاخستان

لقي 38 شخصًا مصرعهم ونجا عشرات

أخرون إثر تحطم طائرة ركاب كانت تقل 67 شخصًا.

كانت الطائرة في طريقها إلى غروزني في روسيا، ولكن تم تحويل مسارها بسبب الضباب.

اشتعلت النيران في الطائرة أثناء محاولتها الهبوط اضطراريًا بالقرب من مدينة أكتاو الكازاخستانية.





روسيا

لقي طياران مصرعهما جراء تحطم طائرة برمائية خفيفة من نوع “أليكس-251” بالقرب من مطار فاتولينو في منطقة موسكو خلال طلعة تدريبية.

أدى الحادث إلى مقتل الطيارين، وفتحت السلطات تحقيقًا لكشف ملابساته.



السودان

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية مصرع 9 أشخاص في تحطم طائرة نقل مدنية طراز أنتنوف بمطار بورتسودان.

وقع الحادث نتيجة عطل فني أثناء إقلاعها، مما أدى إلى مصرع 9 أشخاص، بينهم 4 عسكريين، ونجاة طفلة.