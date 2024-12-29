أسوأ كوارث طائرات بوينغ في التاريخ.. محطات مأساوية شكلت صناعة الطيران

تعد طائرات بوينغ من أكثر الطائرات شيوعًا في عالم الطيران التجاري، إذ تعتمد عليها كبرى شركات الطيران لنقل ملايين الركاب سنويًا.

ورغم سجلها الطويل من النجاحات، إلا أن سلسلة من الحوادث الكبرى ألقت بظلالها على سمعة الشركة، مما جعلها جزءًا من تاريخ الطيران المأساوي.

فيما يلي أبرز الحوادث التي شهدتها طائرات بوينغ، والتي خلفت خسائر بشرية فادحة وأثرت على تطور صناعة الطيران عالميًا.

حادث الخطوط الجوية الكورية 1983

في 1 سبتمبر 1983، دخلت طائرة بوينغ 747 تابعة للخطوط الجوية الكورية المجال الجوي السوفيتي عن طريق الخطأ أثناء رحلتها من نيويورك إلى سول.

الطائرة أُسقطت بواسطة صاروخ سوفيتي، مما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنها. هذه الحادثة كانت من أبرز الحوادث التي أثرت على العلاقات الدولية، وشكلت نقطة تحول في تعزيز أنظمة الملاحة الجوية العالمية، حيث توفي نتيجة هذا الحادث 269 قتيلًا.

كارثة 11 سبتمبر 2001

شهد العالم إحدى أسوأ الكوارث الجوية عندما استُخدمت طائرات من طراز بوينغ 737 في الهجمات الإرهابية التي استهدفت برجي التجارة العالمي.

هذه الحادثة لم تكن مجرد كارثة جوية بل شكلت نقطة تحول كبرى في معايير الأمان وإجراءات السفر الجوي حول العالم حيث توفي نتيجة هذا الحادث 2،977 قتيلًا

تحطم "ليون إير" الإندونيسية - 2018

في 29 أكتوبر 2018 تحطمت الطائرة بوينغ 737 MAX 8 التابعة لشركة ليون إير بعد دقائق من إقلاعها من جاكرتا بسبب خلل في نظام الطيار الآلي (MCAS).

هذا الحادث أثار مخاوف كبيرة حول سلامة الطائرات من طراز 737 MAX، وأدى إلى تعليق تشغيلها في عدة دول لحين إجراء تحقيقات شاملة، توفي نتيجة هذا الحادث 189 قتيلًا.

لغز الرحلة الماليزية MH370 – 2014

أما في 8 مارس 2014، في حادثة غامضة، اختفت طائرة بوينغ 777 الماليزية خلال رحلتها من كوالالمبور إلى بكين دون أثر يُذكر.

رغم اكتشاف أجزاء من الطائرة بعد سنوات، لا يزال السبب الحقيقي لاختفائها مجهولًا، مما جعلها من أكثر الحوادث غموضًا في تاريخ الطيران.

مأساة الخطوط الجوية الإثيوبية - 2019

بعد أشهر قليلة من حادثة ليون إير في10 مارس 2019 شهدت طائرة إثيوبية من الطراز نفسه حادثًا مميتًا بعد دقائق من إقلاعها من أديس أبابا.

هذا الحادث أدى إلى وقف عالمي لطائرات 737 MAX، مما أثر بشكل كبير على سمعة بوينغ وصناعة الطيران، حيث توفي نتيجة ذلك 346 قتيلًا.

آخرها طائرة "جيجو إير" في كوريا الجنوبية – 2024

شهد مطار موأن الدولي جنوب غرب كوريا الجنوبية تحطم طائرة ركاب تابعة لشركة جيجو إير أثناء الهبوط.

الطائرة التي كانت تحمل 181 شخصًا، انحرفت عن المدرج واصطدمت بسياج، مما أدى إلى انفجارها.

أظهرت التحقيقات الأولية أن العطل قد يكون نتيجة مشكلة في عجلات الهبوك، توفي نتيجة هذا الحادث 179 قتيلًا