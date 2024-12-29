"معاك في الغيط" تواصل تقديم نصائحها لرعاية الدواجن في الشتاء

أطلقت حملة وزارة الزراعة للتوعية والإرشاد الزراعي والإنتاج الحيواني، "معاك في الغيط"، مبادرات توعوية موجهة لمربي الدواجن استعدادًا لفصل الشتاء.

وشملت الحملة نشر فيديوهات وملصقات إرشادية أعدها خبراء مركز البحوث الزراعية، بهدف توفير إرشادات عملية ودقيقة لرعاية القطعان.

10 توصيات هامة لتربية الدواجن في الشتاء

قدمت الحملة مجموعة من التوصيات لمربي دواجن التسمين لضمان دورة إنتاج ناجحة خلال فصل الشتاء

التوقيت المناسب للتربية: الشتاء أفضل الفصول لتربية الدواجن بفضل اعتدال درجات الحرارة.

تطهير وتجهيز العنبر: تنظيف العنابر جيدًا وإصلاح أي نوافذ أو شروخ لتجنب دخول الحشرات والفئران.

فرشة العنبر: يجب أن يكون سمك الفرشة من 3 إلى 4 سم وموزعًا بالتساوي.

التحضين: وضع الطيور في ثلث العنبر خلال فترة التحضين لتسهيل المتابعة.

التدفئة: الاهتمام بتدفئة الطيور خلال الأسبوع الأول لكونه من الفترات الحرجة في حياة الطائر.

التهوية: تشغيل الشفاطات لتجديد الهواء (10 ثوانٍ تشغيل و40 ثانية راحة).

التغذية والماء: توفير الأعلاف المناسبة لكل مرحلة نمو مع مياه نظيفة.

التطعيم: الالتزام ببرامج التطعيم الموضوعة من المراكز البيطرية.

التخلص الآمن من النافق: ضمان التخلص السليم من الطيور النافقة للوقاية من الأمراض.

الذبح في المجازر: التأكيد على الذبح في المجازر الآلية لضمان الرقابة البيطرية.

التكنولوجيا لدعم الإرشاد الزراعي

من جهته وجه وزير الزراعة، علاء فاروق، بضرورة الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيات الحديثة في تعزيز جهود الإرشاد الزراعي.

وأشار إلى تنفذ الحملة بالتعاون بين مركز المعلومات الصوتية والمرئية، وقطاع الإرشاد الزراعي، ومركزي البحوث الزراعية والصحراء، بهدف تحسين التواصل المباشر مع المزارعين وتقديم الدعم الفني المستمر لهم.

مبادرات مباشرة للمزارعين

تأتي هذه الخطوة في إطار إستراتيجية الوزارة لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، وتحقيق إنتاجية مستدامة تسهم في تحسين الاقتصاد الزراعي ودعم العاملين في القطاع.