تحطم طائرة في كوريا الجنوبية يرفع حصيلة الضحايا إلى 85 قتيلًا

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انفجار طائرة كوريا
انفجار طائرة كوريا الجنوبية

أعلنت السلطات الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا حادث تحطم طائرة ركاب تابعة لشركة “جيجو إير” إلى 85 قتيلًا، وسط توقعات بزيادة العدد مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ.

تفاصيل الحادث

وقع الحادث في مطار موأن الدولي جنوب غرب البلاد، حيث انحرفت الطائرة عن المدرج أثناء الهبوط واصطدمت بسياج، مما أدى إلى انفجارها واشتعال النيران فيها.

تحطمت الطائرة عند الساعة 9:07 صباحًا بالتوقيت المحلي، أثناء محاولتها الهبوط في مطار موأن الدولي، الذي يبعد نحو 288 كيلومترًا جنوب غرب العاصمة سيئول. كانت الطائرة قادمة من بانكوك وعلى متنها 181 شخصًا، بينهم ستة من أفراد الطاقم.

وأكدت السلطات أن معظم الركاب كانوا من الكوريين الجنوبيين، باستثناء راكبين تايلانديين.

وأظهرت مقاطع فيديو بثتها وسائل إعلام محلية أن الطائرة حاولت الهبوط دون استخدام عجلات الهبوط، مما أدى إلى انحرافها عن المدرج واصطدامها بجدار خرساني.

تسبب الاصطدام في انفجار الطائرة واندلاع حريق هائل، أسفر عن تدميرها بالكامل تقريبًا.

عمليات الإنقاذ والتحقيق

أخمدت فرق الإطفاء الحريق بعد 43 دقيقة من اندلاعه، وتم إرسال نحو 80 رجل إطفاء إلى موقع الحادث.

وبدأت عمليات البحث والإنقاذ على الفور، حيث تعمل الفرق على انتشال الضحايا والبحث عن ناجين محتملين.

وأوضحت السلطات أن السبب المبدئي للتحطم قد يكون عطلًا في عجلات الهبوط، ربما نتيجة اصطدام الطائرة بطيور، لكن التحقيقات ما زالت جارية لتحديد السبب الدقيق.

الاستجابة الرسمية

أمر الرئيس المؤقت تشوي سانغ-موك المسؤولين بتكثيف جهود الإنقاذ وتوفير جميع الموارد اللازمة.

كما أعلن المكتب الرئاسي عن عقد اجتماع طارئ لمناقشة تداعيات الحادث وتنسيق الجهود الحكومية.

وأكدت السلطات أنها ستتعاون مع جميع الجهات المعنية لضمان تقديم الدعم اللازم لعائلات الضحايا والمصابين.

ردود الفعل

أعربت شركة “جيجو إير” عن أسفها العميق للحادث، مؤكدة التزامها بالتعاون الكامل مع السلطات في التحقيقات.

ويُعد هذا الحادث واحدًا من أسوأ الكوارث الجوية في كوريا الجنوبية في السنوات الأخيرة، مما يثير تساؤلات حول معايير السلامة الجوية وإجراءات الصيانة في شركات الطيران المحلية.

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