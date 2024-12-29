القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد 2025

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شعار القوات المسلحة
شعار القوات المسلحة

بعث الفريق أول عبد المجيد صقر القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى ببرقيـة تهنئـة
للسيد الرئيـس عبد الفتاح السيسى رئيـس الجمهوريـة القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبـة حلول العام الميلادى الجديد 2025. 

وجاء نصها  السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة يسعدنى أن أهنئ سيادتكم بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد داعيًا الله العلى القدير أن يكون عام رخاء ونماء لمصر وشعبها العظيم وأن يغمركم فيه بموفور الصحة والعافية، متمنيًا لكم التوفيق والسداد فى الخُطى نحو قيادة الوطن للغد المشرق.

ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بحلول العام الميلادى الجديد يؤكدون وقوفهم خلف قيادتكم الحكيمة لمسيرة الوطن، مجددين العهد للتضحية بالغالى والنفيس للدفاع عن أمن الوطن واستقراره واضعين مصر ومصالحها الوطنية والقومية فوق كل اعتبار وفقكم الله وسدد خطاكم إلى ما فيه خير مصر وشعبها وكل عام وسيادتكم بخير.

كما بعث الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للسيد الرئيـس عبد الفتاح السيسى رئيـس الجمهوريـة القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.

الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الميلادي الجديد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى رجال القوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج وزير الدفاع والإنتاج الحربي

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