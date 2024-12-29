اتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا: أمور يحتاط لها المصريون فى أوروبا بخصوص الوفاة

"الرحلة الأخيرة "

استكمالا لدور اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا نوه الاتحاد على عدة أمور هامة يجب أن يحطاط لها المصريون في دول أوربا تزامنا مع تعرض الوجود المصري فى أوروبا إلى صعوبات عدة ومشاكل كثيرة عند حدوث حالات الوفاة ... وصدر عن الاتحاد كتيب جاء فيه كل مايجب أن يعرفه ويحتاط له المصريون المقيمون فى أوروبا لتفادى زيادة المعاناة ... وأول ما أشار إليه الكتيب هو " الوصية " وجاء فيها...



ـــ الوصية:

يعتقد البعض أن الوصية خاصة بالميراث فقط ولكن فى حالة المصريين بالخارج لا بد أن يكتب كل مصري فى أوروبا وصيته حتى لو لم يكن " مُورث " أي صاحب ميراث، فيجب أن يوصى بأين وكيف يدفن .. وبرر الاتحاد قائلا: لأننا تعرضنا فى عدة حالات وليس حالة واحدة أو مرتين لوفاة مصريين متزوجين بأجانب، وكانت رغبة الزوجة هى حرق الجثمان، وفى هذه الحالة الزوجة هى صاحبة الجثمان وليس لأي شخص من أهله " والده / والدته " سلطان عليه ، وفقط نجحنا فى حالتين في إقناع الزوجة فى العدول عن قرارها ، وفي باقي الحالات يترك الفقيد عائلةً حزينة محطمة ليس فقط على وفاته ولكن أيضا لحرق الجثمان.



ــ المستندات المصرية المطلوبة لسفر الجثمان



جاء بـ" الكتيب " أيضا نوعية المستدات الواجب توافرها فذكر : لا بد من وجود جواز سفر حديث ساري المفعول أو رقم قومي، حيث يحضر أهل الفقيد أحيانا جواز سفر " إيطالي " أو " إنجليزي " مكتوب فيه مولود بالإسكندرية على سبيل المثال، ولكن للأسف لايعتبر ذالك دليل جنسية، وينتج عن ذالك تعطيل كبير حتى يتم استخراج مستند مصري رسمي يثبت جنسيته المصرية .



ــ وفاة المهاجر غير الشرعي

في حالة وفاة مهاجر غير شرعي في دولة أوربية، أو طالب اللجوء بجنسية أخرى مثلما يدعى بعضهم أنهم فلسطينيين أو سوريين، لا بد أن تعلم أن فى حالة الوفاة فى حادثة وقد حدث ذلك عدة مرات فإن البوليس يقوم بإبلاغ سفارة الدولة التى ادعى الفقيد أنه ينتمي إليها، وهى بالتالى لاتعلم عنه شيئا، ولايوجد له أية مستندات وقد نتج عن ذالك بقاء جثامين لفترة طويلة وصلت لـ أكثر من ٦ شهور فى ثلاجة الموتى.



ــ حدوث الوفاة فى المنزل

وذكر " الكتيب " : إذا حدثت الوفاة فى المنزل وكان طبيب الحي على علم بمرض الفقيد فإنه يصرح باستخراج شهادة الوفاة، أما إذا كانت الوفاة مفاجأة أو هناك شكوك فى سبب الوفاة فإنه يطلب من الطب الشرعي تشريح الجثمان للوقوف على سبب الوفاة ، وفي هذ الحالة لا يسمح بأي اجراءت حتى يتم التعرف على سبب الوفاة.



ــ إذا تمت الوفاة بـالمستشفى

أما إذا تمت الوفاة بالمستشفى وكان الفقيد تحت العلاج فمن الممكن أيضا أن تطلب المستشفى تشريح الجثمان حتى تخلى مسؤلياتها أو يسمحوا باستخراج شهادة الوفاة إذا كانوا واثقين من سبب الوفاة.



ــ استخراج 4 شهادة وفاة.

وبعد أن يسمح طبيب الحي أو المستشفى باستخراج شهادة الوفاة ننصح أن يتم استخراج ٤ شهادات وفاة من مكتب البلدية الذى يتم فيه تسجيل الوفاة والميلاد والزواج "Registry office "



ــ تصريح الدفن.

وجاء أيضا بـ " الكتيب " إذا كان سيتم دفن الفقيد فى البلد الذى توفى فيها، فيحصل أهل الفقيد على تصريح الدفن من نفس المكتب

، أما فى حالة دفن الفقيد فى مصر فيتم تقديم طلب للطب الشرعى للسماح بخروج جثمان الفقيد خارج انجلترا على سبيل المثال ويستغرق ذلك يوما كاملا، إلا إذا كان هناك حاجة للتشريح.





ــ استخراج شهادة الوفاة .



فى حالة وفاة الزائرين

معلومات أساسية يجب الانتباه إليها ، وهي أن يتم استخراج شهادة الوفاة من مصلحة الأحوال المدنية فى جمهورية مصر العربية، وتستغرق هذه العملية شهرين على الأقل لحين وصول شهادة

الوفاة إلى القنصلية العامة فى لندن مثلا.



ــ والأوراق المطلوبة:

1 _ أصل شهادة الوفاة الإنجليزية بعد التصديق عليها من وزارة الخارجية البريطانية وكذالك التصديق عليها من جانب القنصلية العامة بلندن " قيمة التصديق من القنصلية 47£ ".



2 _ أصل جواز السفر المصري أو بطاقة الرقم القومي للمتوفى.



3 _ أصل جواز السفر أو إثبات تحقيق الشخصية للمبلغ عن حالة الوفاة.



4 _ صورة ضوئية من جميع المستندات المشار اليها أعلاه.



5 _ مايفيد بأسم والدة المتوفى.



6 _ استيفاء الإستمارة ذات الصلة، مع ضرورة كتابة بيانات الاتصال "رقم الهاتف أو البريد الاليكترونى ".



و سداد الرسوم نقدا أو عن طريق حوالة بريدية بأسم القنصلية المصرية فى لندن وفقا للرسوم التالية:



ــ 20 جنيها استرلينى عند الابلاغ خلال ٩٠ يوم من الوفاة.



ــ 40 جنيها استرلينى عند الإبلاغ بعد مرور 90 يوما وأقل من عام على الوفاة.



_ 45 جنيها استرلينى عند الابلاغ بعد مرور عام على الوفاة.



ــ ولـغير المقيمين تتم نفس الإجراءات، ثم يتم اعتماد شهادة الوفاة الإنجليزية من الخارجية البريطانية وتسليمها فى القنصلية لاستكمال إجراءات استخراج شهادة الوفاة المصرية.



ــ الإجراءت الخاصة بالقنصلية فى حالة الوفاة:



يقوم أحد أفراد عائلة الفقيد بزيارة القنصلية المصرية ومعه جواز الفقيد المصريى ساري المفعول أو الرقم القومي وشهادة الوفاة الانجليزية بجانب جواز سفره هو أيضا ليقوم بالتبليغ عن حالة الوفاة، وإبلاغ القنصلية بأسم وعنوان وتليفون المستلم فى مصر ، وأيضًا تصريح الطب الشرعي بخروج الجثمان خارج بريطانيا out of England certificate



ــ إجرات تقوم بها القنصلية.



وتقوم القنصلية من جانبها بما يلى:



ــ اعتماد شهادة الوفاة الإنجليزية وترجمتها إلى اللغة العربية.



ــ إصدار شهادة مجانية من القنصلية العامة تعد بمثابة تصريح لدخول الجثمان إلى المطارات المصرية... وتكون كذالك بمثابة تصريح دفن الجثمان فى مصر.



ــ إلغاء جواز سفر المتوفى وإعادة تسليمه لذويه مع باقى الوثائق المشار اليها أعلاه.



ــ حضور الجثمان إلى مقر القنصلية العامة ليقوم الموظف المختص بالتحقيق من المتوفى وإغلاق الصندوق بالشمع الأحمر على النحو المتبع.



ــ إبلاغ القطاع القنصلي بوزارة الخارجية بكافة البيانات المتعلقة بالمتوفى، وكذالك تاريخ وصول الجثمان.



ــ تقوم القنصلية العامة بإنهاء كافة الإجراءات المطلوبة منها بشكل فوري ودون التقيد بمواعيد العمل، وخلال عطلة نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية.



ــ تقوم أسرة المتوفى أو مرافقيه بتكليف الدار المختصة بتجهيز الجثمان للسفر خارج المملكة المتحدة، حيث تقوم الدار بكامل الإجراءات تمهيدا للشحن، ومنها متابعة استخراج شهادة الوفاة وتصريح استخراج شهادة سفر الجثمان خارج البلاد ثم تقوم بنقل الجثمان فى الموعد المقرر لمقر القنصلية العامة لإغلاق الصندوق بالشمع الأحمر وتسليم المستندات المشار اليها وذالك قبل التوجه إلى المطار.



ــ تقوم مصر للطيران باستخراج بوليصة الشحن بعد أن يحصلوا على أسم وعنوان وتليفون من سيستلم فى القاهرة ويتم إرسال هذه البوليصة لعائلة الفقيد فى مصر.



ــ تستعد عائلة الفقيد فى مصر لاستلام جثمان الفقيد بالذهاب إلى قرية البضائع فى مطار القاهرة مع الحانوتى الخاص بهم ومعهم بوليصة الشحن فى ميعاد وصول الطائرة

، يقومون بتسليم بوليصة الشحن إلى الموظف المختص فى قرية البضائع الذى يسلمهم بدوره الملف الذى كان برفقة الصندوق، ليذهبوا بالملف إلى الحجر الصحي بالمطار لتسليم الملف والحصول على تصريح الدفن، ومن هنا لهم حرية الذهاب إلى المدافن مباشرة أو الاحتفاظ بالجثمان فى احد المستشفيات الخاصة حتى تجهيز إجراءات الدفن .



ــ سفر الجثمان على حساب الدولة.



وأخيرا جاء بـ " الكتيب "



ــ إذا كانت عائلة الفقيد ليس لديها الإمكانيات المادية لسفر الجثمان فإنهم يذهبون إلى مبنى إزيس وهو الجزء القنصلي التابع لوزارة الخارجية فى ميدان التحرير بالقاهرة، ومعهم كامل بيانات الفقيد ويقومون بتقديم طلب بسفر الجثمان على حساب الدولة، وتقوم الخارجية على الفور بمخاطبة السفارة فى بلد الفقيد والتصريح بسفره على حساب الدولة على الا يكون مزدوج الجنسية .



" الكتيب " ساهم فى إعداده القنصلية العامة بالمملكة المتحدة، القنصلية العامة بجنوب فرنسا، وشارك فى الحوار 65 مواطنا مصريا من مختلف بلاد أوروبا، وأدار الحوار / محمد الجندى سكرتير جمعية بيت العائلة ببولندا، وأعد الحوار كل من: هاجر / هند / عبدالله عبدالرازق / على عثمان.



. أشرف على الإعداد: مصطفى رجب.



وأشرف على مراجعة الكتيب : محمد منير / هـويدا القاضي.