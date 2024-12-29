أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم في مصر.. سعر الجنيه الذهب الآن (تحديث مباشر)
أسعار الذهب اليوم، أسعار الذهب تحديث مباشر، يبحث العديد من الأشخاص المهتمين بأسعار المشغولات الذهبية عن أسعار الذهب باستمرار خلال فترات اليوم.
حيث تشهد كل ساعة تواجد أسعار جديدة للعيارات المختلفة سواء بالزيادة أو النقصان.
وفيما يلي نستعرض لكم أخر أسعار التي وصلت لها المشغولات الذهب خلال الساعات الحالية من يوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2024 تحديث مباشر.
تحديث مباشر.. أسعار الذهب اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024
- أسعار الذهب عيار 24، تبلغ 4258 جنيه.
- سعر الذهب عيار 21،يبلغ 3725 جنيه.
- سعر الذهب عيار 18، بلغ 3193 جنيه.
- سعر الذهب عيار 14، وصل إلى 2484 جنيه.
- سعر الذهب عيار 10، بلغ 1774 جنيه.
- سعر وقية الذهب، بلغت 132412 جنيه.
- فيما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 29800.