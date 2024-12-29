سرب طيور أم عطل فني.. التفاصيل الكاملة حول تحطيم الطائرة الكورية

طائرة كوريا الجنوبية

شهدت كوريا الجنوبية مأساة جوية مروعة، حيث تحطمت طائرة تابعة لشركة "جيجو إير" أثناء محاولتها الهبوط في مطار موأن الدولي.

الحادث أسفر عن وفاة 179 شخصًا، فيما نجا شخصان فقط من أصل 181 راكبًا كانوا على متن الطائرة.

الأمر الذي جعل المواطنين يبحثون عن سبب هذا الكارثة هل عطل فني أم سرب الطيور، لذلك نستعرض إليكم جميع التفاصيل حول هذا الأمر من خلال هذا التقرير.

تفاصيل الحادث

كانت الطائرة قادمة من بانكوك عندما انحرفت بشكل مفاجئ عن المدرج واصطدمت بجدار، مما أدى إلى انفجارها وتحولها إلى كرة نارية ضخمة، وفقًا لتقارير أولية.

وأظهرت الصور الملتقطة من مكان الحادث أعمدة دخان كثيفة وفرق الإطفاء تحاول السيطرة على النيران.



هيئة الإطفاء الوطنية أكدت العثور على 174 جثمانًا في وقتها والبحث عن 5 غير موجودين ولكن بعد ذلك تم اكتشافهم أنهم ماتوا وصل عد. الوفيات 179 قتيلًا.



روايات الشهود.. لحظات رعب قبل الكارثة

قال كيم يونج تشيول، أحد الشهود الذين كانوا بالقرب من المطار: "لاحظت وميضًا من الضوء قبل دوي انفجار قوي تلاه دخان كثيف، رأيت الطائرة تحاول الهبوط مرتين قبل وقوع الكارثة."

وأشار كيم إلى أن الطائرة أخطأت الهبوط الأولي، ما أجبرها على الدوران ومحاولة الهبوط مرة أخرى، وهو ما انتهى بالكارثة.

عطل فني أم خطأ بشري؟

فيما أشارت التقارير الأولية إلى احتمال اصطدام الطائرة بسرب من الطيور، نفت صحيفة "ديلي ديل" البريطانية هذه الفرضية، مرجحة أن العطل الفني في نظام الهبوط كان السبب الرئيسي.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية أن عجلات الطائرة تعرضت لعطل أثناء الهبوط، ما تسبب في فقدان السيطرة عليها وانحرافها عن المدرج.

الناجون.. أمل في وسط الحطام

تم إنقاذ شخصين فقط من الكارثة، أحدهما راكب والآخر من طاقم الطائرة، حيث عُثر عليهما قرب ذيل الطائرة.



وكشفت مصادر طبية أن حالتهما مستقرة بعد نقلهما إلى المستشفيات القريبة.



التحقيقات مستمرة

تسعى السلطات الكورية إلى العثور على الصندوق الأسود لفك لغز اللحظات الأخيرة للطائرة، كما يتم التحقيق في سجل الصيانة للطائرة ومدى التزام الشركة بإجراءات السلامة.