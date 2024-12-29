ضبط 100 كرتونة أسماك يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي فى الغربية



تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الغربية، من ضبط 100 كارتونة من الأسماك المجمدة داخل ثلاجة غير مرخصة، لعدم وجود بيانات عليها ويشتبة فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الادمى.

وكانت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الغربية قد شنت عدة حملات مكثفة على المحلات التجارية والمطاعم ومحلات الأغذية وذلك للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الادمى.

وأثناء تلك الحملة تمكن مفتشي التموين من ضبط 100 كارتونة أسماك داخل ثلاجة غير مرخصة بإجمالي وزن 1000 كجم، ويشتبة فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الادمى.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.