مدير تعليم مطروح تجتمع إلكترونيا مع مديري الإدارات التعليمية عبر تطبيق زووم

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اجتماع اليكتروني
اجتماع اليكتروني لتعليم مطروح

 

إجتمعت الأستاذة نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح إلكترونيا عبر تطبيق زووم مع مديري الإدارات التعليمية بحضور الأستاذ إسماعيل جاتو وكيل المديرية والأستاذ إيهاب أنور مدير عام التعليم العام والأستاذة أحلام الإمام مدير إدارة التعليم الإعدادي والأستاذة فدوي فخر الدين مدير إدارة التعليم الثانوي والأستاذ تامر عزت رئيس مركز توزيع أسئلة امتحانات الشهادة الاعدادية

واستعرضت وكيل الوزارة مع السادة الحضور الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالمراحل التعليمية والشهادة الإعدادية والإلتزام الكامل بكافة الضوابط الوزارية الامتحانية  

وشددت كذلك إلى ضرورة إلتزام كل المشاركين فى العملية الامتحانية بأداء المهام المكلفين بها مشيرة أنه لا يجوز لأى عضو أن يتنازل عن المهام المكلف بها لأى عضو أخر مهما كان موقعه الوظيفى.

 وأوضحت الأستاذة نادية فتحي لمديري الإدارات ضرورة تفعيل منظومة المتابعات الميدانية من الاقسام المعنية لمتابعة ورصد سير العملية الامتحانية بكافة أرجاء مطروح  مضيفة أنه سيتم التواصل المباشر والمستمر بين غرفة العمليات المركزية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بالادارات التعليمية لمتابعة مسار الامتحانات وتذليل كافة العقبات في حينها.

واختتمت مدير المديرية الإجتماع بالتأكيد علي ضرورة العمل بروح الفريق الواحد والجماعية والإلتزام بالجدية وتقدير المسئولية والتعاون الصادق لتحقيق منظومة امتحانية متكاملة وضمان توفير أجواء تربوية مناسبة هادئة وتحقيق الانضباط والالتزام خلال العملية الامتحانية المقرر انطلاقها الشهر المقبل.

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