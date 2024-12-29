دفاع البلوجر سوزي الأردنية: المتهمة طفلة ولا تدرك الجريمة بسبب حداثة سنها

حوادث
سوزي الأردنية
سوزي الأردنية

استمعت المحكمة المختصة، اليوم الاحد، لمرافعة دفاع سوزي الأردنية، في اتهامها بسب وقذف والدها على الهواء باستخدام ألفاظ خادشة للحياء العام.
وقال الدفاع أن سوزي، وُلدت في 2006، ما زالت تُعتبر طفلة في سن القانون، وبالتالي فإنها غير قادرة على إدراك واقع الأمور بالكامل، وأكد الدفاع أن المتهمة تفتقر للإرادة الكاملة، مما يجعلها غير مسؤولة عن أفعالها في هذا السياق.
وكانت محكمة جنح المطرية قد قضت في وقت سابق بمعاقبة سوزي الأردنية بالحبس سنتين، بالإضافة إلى غرامة 300 ألف جنيه وكفالة 100 ألف جنيه، وذلك على خلفية اتهامها بسب وقذف والدها على الهواء باستخدام ألفاظ خادشة للحياء العام، وكذلك استغلال شقيقتها من ذوي الهمم في تحقيق الأرباح والمشاهدات على منصات التواصل الاجتماعي.

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