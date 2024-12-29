عاجل.. مد أجل النطق بالحكم على البلوجر سوزي الأردنية

قررت محكمة مستأنف شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، مد أجل النطق بالحكم على الاستئناف المقدم من سوزي الأردنية على حكم حبسها عامين، على خلفية اتهامها بسب والدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء العام في الواقعة التي حملت رقم 2451 لسنة 2024، لجلسة 12 يناير للحكم وإخلاء سبيلها من المحكمة.



وقال الدفاع أن سوزي، وُلدت في 2006، ما زالت تُعتبر طفلة في سن القانون، وبالتالي فإنها غير قادرة على إدراك واقع الأمور بالكامل، وأكد الدفاع أن المتهمة تفتقر للإرادة الكاملة، مما يجعلها غير مسؤولة عن أفعالها في هذا السياق.

وكانت محكمة جنح المطرية قد قضت في وقت سابق بمعاقبة سوزي الأردنية بالحبس سنتين، بالإضافة إلى غرامة 300 ألف جنيه وكفالة 100 ألف جنيه، وذلك على خلفية اتهامها بسب وقذف والدها على الهواء باستخدام ألفاظ خادشة للحياء العام، وكذلك استغلال شقيقتها من ذوي الهمم في تحقيق الأرباح والمشاهدات على منصات التواصل الاجتماعي