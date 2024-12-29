شاهد مباراة ليفربول ضد وست هام بث مباشر عبر يوتيوب بجودة HD

شاهد مباراة ليفربول ضد وست هام بث مباشر عبر يوتيوب بجودة HD..مباراة ليفربول ووست هام مواجهة حاسمة للحفاظ على الصدارة.. ليفربول ضد وست هام اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج.

ليفربول يواجه وست هام اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لخوض مواجهة قوية ضد وست هام يونايتد،

•مساء اليوم الأحد.

•على ملعب "لندن الأولمبي".

•ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025.

كما تحمل المباراة أهمية كبيرة لكلا الفريقين، حيث يسعى ليفربول لتعزيز صدارته فيما يأمل وست هام تحسين مركزه في جدول الترتيب.

إقرأ أيضًا..يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول ضد وست هام الآن بجودة عالية

موعد مباراة ليفربول ضد وست هام اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج

تعرف على موعد مباراة ليفربول ضد وست هام والقنوات الناقلة:

و تُقام مباراة ليفربول ووست هام في تمام الساعة:

•7:15 مساءً بتوقيت القاهرة.

•8:15 مساءً بتوقيت مكةالمكرمة.

•9:15 مساءً بتوقيت أبوظبي.

•كما ستنقل المباراة مباشرة عبر قناة beIN Sports HD 1 مع تعليق الجزائري الشهير حفيظ دراجي.

ليفربول

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج قبل مواجهة وست هام اليوم

يدخل ليفربول المباراة وهو في صدارة جدول الترتيب برصيد 42 نقطة، بعد سلسلة من النتائج الإيجابية.

و يتفوق بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه، آرسنال، ويأمل في استغلال هذه المباراة لمواصلة الابتعاد بالصدارة خاصة أن الفريق يملك مباراة مؤجلة أمام إيفرتون.

ترتيب وست هام اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج قبل بداية المباراة

و في المقابل يحتل وست هام المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة ويطمح لتحقيق نتيجة إيجابية تساعده على التقدم في جدول الترتيب والابتعاد عن منطقة الهبوط.

و الفريق يعتمد على عاملي الأرض والجمهور لتحقيق مفاجأة أمام متصدر الدوري.

محمد صلاح على موعد مع الأرقام القياسية اليوم ضد وست هام

يُعد النجم المصري محمد صلاح واحدًا من أبرز لاعبي ليفربول هذا الموسم حيث يواصل تقديم مستويات مميزة.

و يدخل صلاح المباراة وفي ذهنه تحطيم أربعة أرقام قياسية قد تُسجل باسمه إذا واصل تألقه اليوم.

من أبرز الإنجازات التي يطاردها صلاح اليوم هو الوصول إلى 14 مساهمة تهديفية خلال شهر ديسمبر، ليعادل الرقم التاريخي المسجل باسم نجم ليفربول السابق لويس سواريز.

جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز البريميرليج قبل الجولة 19

يأتي ترتيب جدول الدوري الانجليزي الممتاز البريميرليج كالآتي:

1. ليفربول: 42 نقطة.

2. آرسنال: 36 نقطة.

3. تشيلسي: 35 نقطة.

4. نوتينجهام فورست: 34 نقطة.

5. نيوكاسل يونايتد: 29 نقطة.

6. بورنموث: 29 نقطة.

7. مانشستر سيتي: 28 نقطة.

8. وست هام يونايتد: 23 نقطة.

التحديات والتوقعات اليوم في مباراة ليفربول ضد وست هام بالدوري الانجليزي الممتاز البريميرليج

كما يتوقع أن تكون المباراة مثيرة، إذ يسعى ليفربول للاستفادة من قوته الهجومية، بقيادة الثلاثي محمد صلاح، داروين نونيز، وكودي جاكبو، لتحقيق فوز جديد يعزز من تفوقه.

أما وست هام، فسيعتمد على الدفاع المنظم والهجمات المرتدة لإحداث مفاجأة أمام جماهيره.

وتكمن أهمية المباراة بالنسبة لليفربول، الفوز في هذه المباراة يعني الابتعاد أكثر عن أقرب ملاحقيه، خاصة مع ضغوط المنافسة في القمة.

بينما يرى وست هام اللقاء كفرصة لتحسين مركزه في جدول الترتيب وتقديم أداء يعيد الثقة لجماهيره.

و المباراة تمثل اختبارًا قويًا لكل من ليفربول ووست هام الأول يسعى لترسيخ أقدامه في القمة، والثاني يتطلع لاستغلال الفرصة لتحسين نتائجه.

و جميع الأنظار تتجه إلى ملعب "لندن الأولمبي"، حيث ينتظر عشاق الكرة الإنجليزية مواجهة حاسمة ومثيرة.