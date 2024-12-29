وكيل تعليم بالفيوم يفتتح معرض نتائج العام الجديد 2025

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وكيل تعليم بالفيوم يفتتح معرض نتائج العام الجديد 2025

افتتح الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، اليوم الأحد، معرض نتائج العام الجديد 2025، الذي نظمته الإدارة العامة للشئون التنفيذية (توجيه عام الإقتصاد المنزلي)، وذلك في حدث مميز يعكس إبداع الطلاب وجهود معلمات وتوجية الإقتصاد المنزلي.

 

افتتاح المعرض

شهد المعرض حضور الأستاذة ريحاب عريق وكيل المديرية، والدكتور محمد صلاح الدين حمزة مدير إدارة الأنشطة بالمديرية، والأستاذة هبة مصطفى موجة عام الاقتصاد المنزلى بالمديرية، ومسئولي العلاقات العامة والإعلام بالمديرية، بديوان عام مديرية التربية والتعليم بالفيوم.

ويهدف المعرض إلى عرض أعمال الطلاب ومعلمات الإقتصاد المنزلى والمدارس المتميزة في نتائج العام الجديد 2025 والتى تم إعدادها من خامات البيئة بشكل مميز ومبدع وجذاب.

 

كلمة وكيل الوزارة


في كلمته خلال جولة سيادته بالمعرض، أشاد الدكتور خالد قبيصي بجهود الطلاب والمعلمين وموجهات الإقتصاد المنزلي، في إعداد وتنظيم المعرض، وأكد أن مثل هذه المعارض تمثل فرصة هامة لعرض إبداعات الطلاب وتعكس الجودة التعليمية في مدارس الفيوم، كما أكد على أهمية الأنشطة في تطوير مهارات الطلاب وتمكينهم من اكتساب مهارات حياتية تساهم في مستقبلهم المهني.

 

أعمال المعرض

تضمن المعرض عرض نتائج العام الجديد 2025م، مجموعة متنوعة من الأعمال المشاركة في المسابقات الوزارية ومنها:

ـ مسابقة كن صديقًا للبيئة للمرحلة الابتدائية 
ـ مسابقة تواصل الثقافات للمرحلة الإعدادية (الفن الافريقي)
ـ مسابقة صناعة الأناقة للمرحلة الثانوية (تشمل الإكسسوارات ومكملات الملابس)
ـ مسابقة فن إعادة التدوير لطلاب الدمج بجميع المراحل.

في نهاية المعرض، عبر الدكتور خالد قبيصي عن فخره واعتزازه بما شاهده من إبداع وتميز، وأشاد بالجهود المبذولة من قبل توجيه عام الاقتصاد المنزلي في تنظيم المعرض، كما أكد على استمرار دعم المديرية للأنشطة التي تساهم في تطوير مهارات الطلاب وتحفيزهم على الابتكار والإبداع.

 

 

 

 

 

 

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