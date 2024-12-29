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محافظ الدقهلية من جمصة شمالًا لـ ميت غمر جنوبًا :زيادة عدد المقاعد بالمركز التكنولوجي ومراعاة ظروف كبار السن

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محافظ الدقهلية خلال
محافظ الدقهلية خلال لقاء المواطنين بميت غمر

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم مدينة ميت غمر والتقى عدد من المواطنين المترددين على المركز التكنولوجي واستمع إليهم، وأكد على رئيس المدينة بزيادة عدد المقاعد بالمركز ومراعاة ظروف كبار السن في تقديم وتلقي الخدمة، والاسراع في تلبية الطلبات المقدمة وأن يخصص شباك لهم.

وتفقد محافظ الدقهلية عدد من شوارع مدينة ميت غمر وكلف اللواء أنور مدحت رئيس المدينة بمتابعة شخصية لرفع مستوى النظافة واعادة توزيع العمال والمعدات لضمان مستوى لائق من النظافة في كل المناطق والشوارع بالمدينة،مشددا على أهمية المتابعة اليومية لحالة النظافة والاشغالات على مدار الساعة.

كما تفقد محافظ الدقهلية دقادوس ووجه برفع مستوى النظافة، وشدد على متابعة وتنسيق الجزر الوسطى بالمدينة، وزيادة عدد صناديق القمامة بالشوارع لمنع إلقاءها في الشوارع حفاظا على المظهر الحضاري والبيئة، مؤكدا أنه يسعى بكل جهد لتوفير مختلف الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين.

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