تعرف على أهم قرارت..مجلس جامعة أسيوط خلال اجتماع شهر ديسمبر اليوم

عقد مجلس جامعة أسيوط اليوم الأحد برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي اجتماع المجلس الشهرى عن شهر ديسمبر 2024

وجاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، ومستشاري رئيس الجامعة، وأمين عام الجامعة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية، والبحثية، والخدمية

وقدّم الدكتور المنشاوي؛ خالص التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجموع الشعب المصري - باسم مجلس جامعة أسيوط- بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد 2025، كما قدم التهنئة للأخوة الأقباط، تزامنًا مع اقتراب عيد الميلاد المجيد، متمنيًا أن يكون عامًا سعيدًا، ويحقق الخير على العالم أجمع، وعلي مصرنا الحبيبة

وكما قدّم مجلس الجامعة؛ خالص العزاء والمواساة في وفاة الدكتور خالد فارس القائم بعمل عميد معهد جنوب مصر للأورام، ودعاء شحاته المعيدة بكلية التربية النوعية، وإحدي ضحايا حادث ديروط، داعين المولي عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته.

وكما قدّم المجلس؛ خالص العزاء والمواساة؛ إلى أهالي ضحايا حادثيّ ديروط والقوصية، سائلين المولي عز وجل أن يُلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

ووجه رئيس جامعة أسيوط؛ بضرورة الالتزام بنظام امتحانات الفصل الدراسي الأول، مع مراعاة طبيعة كل كلية، ونظام الدراسة بها، وذلك لضمان أعلى قدر من الموضوعية في تقييم الطالب، وقياس قدراته على الفهم والتمييز، تزامنًا مع بداية ماراثون امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول، وفقًا للخريطة الزمنية التي حددها المجلس الأعلى للجامعات.

وثمن المجلس؛ التطور الملحوظ في أعمال المشروعات الإنشائية الكبرى التي تتم بالجامعة؛ ومنها مستشفى الأورام الجامعي الجديد، ومقر الجامعة الجديد بمدينة أسيوط الجديدة، وأعمال التشطيبات الداخلية والخارجية لكلية التربية للطفولة المبكرة، هذا بالإضافة إلى تجديدات الملاعب الرياضية المتعددة، بكلية علوم الرياضة.



واستعرض مجلس جامعة أسيوط؛ أهم الأنشطة، والأحداث البارزة، خلال شهر ديسمبر، وأهمها: إدراج الجامعة ضمن أفضل الجامعات العربية؛ في تصنيف التايمز البريطاني للجامعات العربية لعام 2024 وتقدُّم جامعة أسيوط 168 مستوي خلال عام بالتصنيف الإنجليزي لمعايير التنمية المستدامة 2025 QS Sustainability، إلي جانب إدراجها للمرة الأولي في التصنيف العربي للجامعات لعام 2024

وثمن المجلس؛ لقاء الدكتور أحمد المنشاوي؛ باللواء الدكتور هشام أبو النصر، وبحث أوجه التعاون لدعم المجتمع الأسيوطي، وكذلك لقائه باتحاد الطلاب بجامعتي أسيوط الحكومية والأهلية، في تشكيله الجديد للعام الجامعي الجديد

وأشاد المجلس؛ بتوقيع الجامعة بروتوكول تعاون مع البنك العربي الأفريقي الدولي؛ لتطوير المستشفات الجامعية، وتوقيع مستشفيات جامعة أسيوط، وجامعة أسيوط الأهلية؛ لتقديم خدمة التأمين الطبي لطلاب الأهلية.

وثمن مجلس جامعة أسيوط؛ حصول معامل المستشفيات الجامعية علي اعتماد كلية علماء علم الأمراض الأمريكية CAP، كأول معامل علي مستوي الجامعات المصرية الحكومية والخاصة تنجح في الحصول علي هذا الاعتماد.

وثمن المجلس؛ مساهمات جامعة أسيوط الواضحة في المبادرات القومية، وفي مقدمتها مبادرة "بداية" من خلال عدة إجراءات، من بينها محاضرات توعوية، وتنظيم العديد من القوافل التنموية الشاملة؛ للعديد من المناطق والقرى الأكثر احتياجًا بمختلف المراكز، بمحافظة أسيوط.

وأشاد مجلس جامعة أسيوط؛ بختام النسخة الأولي من مبادرة تمكين ذوي الهمم، وملتقي "بداية" تنفيذًا للمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، وإطلاق فعاليات مبادرة (100 يوم رياضة) بالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، وكذلك إطلاق فعاليات دوري القطاعات لكرة الطائرة، بمشاركة تحالف جامعات إقليم وسط الصعيد.

كما أشاد المجلس؛ باحتفالية جامعة أسيوط باليوم العالمي لمكافحة الفساد، وإطلاق البرنامج التدريبي للحوكمة ومكافحة الفساد للكوادر الإدارية بالجامعة، وذلك بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية.

وكذلك استقبال البروفيسور جون ميشيل والبروفيسور تروي هوبر أستاذا العلاج الطبيعي في إطار التعاون العلمي بين جامعة أسيوط، وجامعة تكساس الأمريكية، بجانب استقبال استشاري في جراحة المج والأعصاب، بجامعة كوبيو بفنلندا، في إطار التعاون المشترك بين الجانبين.

وقدّم مجلس جامعة أسيوط؛ التهنئة لأبناء الجامعة من ذوي الهمم، الفائزين في اللقاء الرياضي (بارالمبياد الجامعات المصرية للطلاب والطالبات ذوي الإعاقة) وحصدهم (20) ميدالية، وكذلك التهنئة لفريق طلاب كلية الحاسبات والمعلومات في البطولة العربية الأفريقية ACPC ؛بدعم من صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

ووافق المجلس؛ على مذكرة التفاهم بين جامعة أسيوط وجامعة ناميبيا، كما وافق المجلس؛ على برتوكول التعاون بين كلية التمريض_جامعة أسيوط ومستشفى سرطان الأطفال مصر 57357، كما وافق المجلس على بروتوكول التعاون بين البنك الأفريقي الدولي ومستشفيات جامعة أسيوط.

وافق المجلس؛ على فتح دبلومات (الهندسة الإنشائية، الرى والهيدروليكا والموارد المائية، وهندسة الأشغال العامة) بقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة فى الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى2024/2025.

وافق المجلس؛ على زيادة المقابل المادي لأعمال الامتحانات بدءا من العام 2024/2025 للسادة عمال الخدمات المهنية(طباعة، نجاره، كهرباء، سباكة) المشاركين فى أعمال الامتحانات.

كما وافق المجلس؛ على تعيين الأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين بمختلف كليات الجامعة، واعتماد اللوائح المنظمة للعملية التعليمية، بمختلف قطاعات الجامعة.

ووافق المجلس كذلك؛ علي اختيار الأعضاء المرشحين من قبل مجلس الجامعة؛ لترشيح المتقدمين لمنصب عميد كلية: العلوم، والطب البيطري، والتربية، والتمريض، وعلوم الرياضة، وخدمة اجتماعية، والتربية للطفولة المبكرة، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوى، وأسفرت عن اختيار الدكتور محمد عبدالعظيم طلب (عضو أساسى) والدكتور حسن عبداللطيف أبو العلا (عضو أساسى)، والدكتور محمد عبدالمنعم بكر (عضو احتياطي).