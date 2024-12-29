مدير تعليم الفيوم يشهد التصفيات النهائية لمسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الإعدادية بمدارس سنورس

شهدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، اليوم الاحد، نهائي فعاليات مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الاعدادية بين مدارس إدارة سنورس التعليمية، بمركز مصادر التعلم بالمديرية.

تم إعداد وتنفيذ وتقييم المسابقة بطريقة إلكترونية، بحضور الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم، والأستاذة ريحاب عريق، وكيل المديرية، والأستاذ محمد فتحي، مدير عام إدارة التعليم العام بالمديرية، والأستاذ عصام النعيمي، مدير عام إدارة سنورس التعليمية والأستاذ فتحي مناع، مدير الشئون التنفيذية بسنورس، والأستاذ رافت فتحي، مدير التعليم الاعدادي بسنورس، والأستاذ ياسر الجوهري، موجه أول الحاسب الآلي ومسئول المسابقة الكتروني.

أجريت اليوم التصفيات النهائية بين مدارس المرحلة الإعدادية بلغ عدد المدارس المشاركة 4 مدارس بواقع عدد 28 طالب وطالبة، وأسفرت المسابقة عن فوز مدرسة الدكتور لطفى سليمان الإعدادية للبنات بالمركز الأول على مستوى إدارة سنورس التعليمية.

شهدت مدارس سنورس نهائي فعاليات مسابقة أوائل الطلبة بالمرحلة الاعدادية، تحت اشراف الشئون التنفيذية والعلاقات العامة بالإدارة جاء ذلك في أجواء تنافسية رائعة.

في بداية أولي دقائق المسابقة رحب وكيل الوزارة بالسادة الحضور والترحيب بالطلاب والتعريف بالمسابقة وأهميتها، ثم بعد ذلك تم تعريف الهدف من المسابقة وتحفيز الطلاب لأداء أفضل ما لديهم، وبث روح المنافسه وبناء اجيالا تعي وتدرك قيمة العلم وحب الوطن وشرف الانتماء له.

بعدها قام الطلاب بالتنافس من خلال حل أسئلة متنوعة في جميع المواد الدراسية ( اللغة العربية - اللغة الإنجليزية - الرياضيات - الدراسات - العلوم - المشروعات القومية) والهدف من دراسة المشروعات القومية هو نشر الوعي بين الطلاب بالمشروعات القومية التي قامت الدولة بتنفيذها.

تمت الإختبارات وتقييم إجابات الطلاب إلكترونيًا

الجدير بالذكر أن إدارة سنورس نظمت المسابقة بين مدارس المرحلة الإعدادية علي مدار 4 ايام بلغ عدد المدارس المشاركة 54 مدرسة واسفرت النتيجة في المرحلة الأولى عن فوز عدد 4 مدارس وهي

- مدرسة الدكتور لطفي سليمان الاعدادية بنات

- مدرسة الشهيد رمضان عبد التواب أبو سيف بقرية بيهمو

- مدرسة عبد التواب عبد الحميد صالح بقرية نقاليفة

- مدرسة عبد التواب الغابي بالسيليين.

قدم مدير تعليم الفيوم الشكر والتقدير لفريق العمل المشرف علي المسابقة ولجميع الطلاب المشاركين كما قدم التهنئة والتبريكات للطلاب وإدارة المدارس المشاركة علي المشاركه الفعاله والمجهود الرائع.

قدم وكيل الوزارة كل الشكر والتقدير لجميع الطلاب المشاركين، مشيرًا إلى أن الطلاب بذلوا قصاري جهدهم وكانوا علي قدر عال من المسئولية، وقدمتم أفضل ما لديكم وكنتم وجهة مشرفة مع تمنياتنا لكم بمزيد من التفوق والتقدم والنجاح.

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