وزيرة البيئة تتابع حادث هجوم قرش بمنطقة شمال مرسى علم

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة قرارا برفع حالة الاستعداد والمتابعة اللحظة بمحميات البحر الأحمر لمتابعة حادث هجوم سمكة قرش بالمياه العميقة خارج منطقة السباحة بمنطقة شمال مرسي علم مع تشكيل لجنة عاجلة بالتنسيق والتعاون مع محافظة البحر الأحمر والجهات المعنية للوقوف علي اسباب الحادث.

وكانت وزارة البيئة قد تلقت بلاغ بتعرض عدد ٢ من الأجانب لحادث هجوم من سمكة قرش في منطقة شمال مرسي علم مما اسفر عن إصابة احدهما ووفاة الاخر وتم إيداعهم مستشفي بورتو غالب.

وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد علي أن التعامل مع الحادث يتم في إطار الاجراءات العاجلة لوزارة البيئة بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر، حيث سيتم اغلاق المنطقة ومنع السباحة من منطقة السقالات لمدة يومان اعتبارا من غدا الأثنين وخاصة في ظل وجود تعليمات مشددة مسبقة تم نشرها بمنع السباحة من علي السقالات، وسيتم إجراء المتابعة لمراعاة استقرار الأوضاع في موقع الحادث ومناطق المسح المستهدفة.