تعميق قيم الولاء والانتماء فى ندوة بمستشفى الرمد فى أسيوط

نظمت أمانة الطوارىء والأزمات ببيت العائلة المصرية بأسيوط بالتعاون مع منطقة الدعوة والإعلام الدينى بالأزهر الشريف ومستشفى الرمد قافلة طبية مجانية للعيون وندوة تثقيفية عن تعميق قيم الولاء والانتماء ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان



وجاءت الندوة بحضور الشيخ سيد عبد العزيز امين عام بيت العائلة المصرية بأسيوط والقس عاموس بسطا امين مساعد بيت العائلة بأسيوط والدكتور مرتجى عبد الرؤوف مدير عام منطقة الدعوة والإعلام الدينى بأسيوط واللواء فريد الشويخ أمين لجنة الطوارىء والازمات ببيت العائلة المصرية والدكتورة كرستين تادرس اقلاديوس مدير مستشفى الرمد بأسيوط ورئيس لجنة الصحة بأمانة الطوارىء والازمات والدكتورة شيماء جمال محمد نائب مدير مستشفى الرمد ولفيف من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة وبعض العاملين بالمستشفى



وبدأت الفعاليات بالكشف الطبى على المواطنين وصرف العلاج والادوية عليهم وإحالة الحالات التى تحتاج عمليات جراحية بالعين إلى قسم العمليات بالمستشفى

كما خضع امين عام بيت العائلة بأسيوط والامين المساعد وأعضاء لجنة الطوارىء والأزمات لعمل التحاليل والكشف الطبى على العيون وتم تنظيم فعاليات الندوة التثقيفية التوعويةبالمستشفى والتى شارك فيها العاملين بالمستشفى والمواطنين



وتحدث خلالها الشيخ سيد عبد العزيز عن المواطنة وحب الوطن وكيفية تعميق قيم الولاء والانتماء والتصدى للشائعات ومحاربة الأفكار الهدامة



وكما اكد الدكتور مرتجى عبد الرؤوف على ضرورة نشر الفكر الوسطى والتصدى للشائعات ومروجيها والحفاظ على تماسك المجتمع لافتا إلى دور المؤسسات الدينية فى تعميق قيم الولاء والانتماء وبناء الاوطان مشيرا إلى استمرار قوافل منطقة الدعوة والإعلام الدينى بالأزهر الشريف والتى تجوب قرى ومراكز المحافظة.

وأشار الاب عاموس بسطا إلى إلى أهمية الحفاظ على وطننا الغالى مصر والتصدى للشائعات وتوعية النشىء بحب الوطن وتعميق قيم الولاء والانتماء



ونوه اللواء فريد الشويخ إلى أن القافلة الطبية والأدوية التثقيفية تأتى ضمن أنشطة أمانة الطوارىء بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية والدينية مشيدا بالتنظيم الجيد والمشاركة المتميزة من بيت العائلة ومنطقة الدعوة ومستشفى الرمد لتحقيق أقصى استفادة لافتا إلى استمرار تنظيم الفعاليات والندوات التثقيفية والتوعوية خلال الأيام القادمة



واوضحت الدكتورة كرستين تادرس مدير مستشفى الرمد إلى أن فعليات القافلة الطبية المجانية تأتى ضمن مبادرة وزارة الصحة والسكان للكشف المبكر عن مرض الجلوكوما مشيرة إلى أنه يتم توقيع الكشف وجميع الفحوصات بالمجان باستخدام أحدث الأجهزة الطبية مع إحالة بعض الحالات المرضية لإجراء العمليات الجراحية بالمستشفى تحت إشراف أطباء متخصصين فى امراض وجراحات العيون