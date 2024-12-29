سعر الريال السعودي اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024.. تفاصيل العملة السعودية بعد الانخفاض الأخير

استقر سعر الريال السعودي في منتصف تعاملات اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 بعد أن شهد انخفاضًا طفيفًا في الأيام السابقة، وشهد سعر الريال السعودي اليوم الاستقرارًا ملحوظًا بعد انخفاضه في تعاملات الخميس الماضي،في البنك الأهلي المصري: سعر الشراء: 13.50 جنيه وسعر البيع: 13.56 جنيه

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري



في البنك الأهلي المصري:

سعر الشراء: 13.50 جنيه

سعر البيع: 13.56 جنيه



في بنك مصر:

سعر الشراء: 13.50 جنيه

سعر البيع: 13.56 جنيه

في بنك الإسكندرية:

سعر الشراء: 13.52 جنيه

سعر البيع: 13.58 جنيه

في البنك التجاري الدولي (CIB):

سعر الشراء: 13.53 جنيه

سعر البيع: 13.57 جنيه

في بنك القاهرة:

سعر الشراء: 13.50 جنيه

سعر البيع: 13.57 جنيه

في بنك قناة السويس:

سعر الشراء: 13.49 جنيه

سعر البيع: 13.58 جنيه

في بنك البركة:

سعر الشراء: 13.46 جنيه

سعر البيع: 13.56 جنيه

في بنك سايب:

سعر الشراء: 13.33 جنيه

سعر البيع: 13.56 جنيه

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.82 جنيه للشراء.

50.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.82 جنيه للشراء.

50.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.82 جنيه للشراء.

50.92 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.82 جنيه للشراء.

50.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.82 جنيه للشراء.

50.92 جنيه للبيع.

مستقبل سعر الدولار



يتأثر سعر الدولار بعدد من الأحداث العالمية منها الأحداث الجيوسياسية والاقتصادية العالمية بشكل كبير على أسعار الصرف، مثل الحروب، والأزمات الاقتصادية، وتغيرات أسعار النفط.

وتتأثر أسعار الصرف للدولار بالسياسات النقدية التي تتبعها البنوك المركزية بالولايات المتحدة، مثل رفع أو خفض أسعار الفائدة، كما يتأثر سعر الدولار بالعرض والطلب عليه في السوق، حيث يزداد الطلب على الدولار عند استيراد السلع والخدمات، بينما يزداد العرض عند تصدير السلع.