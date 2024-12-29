رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية يتفقد سير العمل بامتحانات الفصل الدراسى الأول في أول أيامها

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جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية

 

 

 


بدأت اليوم الأحد فعاليات إمتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي بجامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية؛ حيث أجرى الدكتور جمال تاج عبدالجابر رئيس الجامعة؛ جولة تفقدية للإطمئنان علي سير العملية الامتحانية بكليتي الجامعة

وحيث يؤدي الإمتحانات في أولى أيامها نحو  2400 طالب وطالبة من كليتي الجامعة كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وكلية تكنولوجيا العلوم الصحيةوفقًا لكل من الخريطة الزمنية المُعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات؛ والجداول المُعلنة بالكليات.

وأكد رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية على حرصه على متابعة سير إنتظام الإمتحانات في الكليات، وتوفير أجواء ملائمة للطلاب أثناء الإمتحانات.

وقال الدكتور جمال تاج، إن إمتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجديد تُجرى بهدوء، ولم يتم رصد أية معوقات أو مشكلات أو شكاوى نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الجامعة، والإلتزام الكامل بالتعليمات والقواعد المنظمة لها

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة توفير كافة سُبل الدعم لأبنائنا الطلاب، لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، وضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس للرد على استفسارات الطلاب بشأن الامتحان، متمنيًا التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.

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