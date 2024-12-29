محافظ بني سويف يتفقد المعرض المحلي لمشروعات الطلاب المبتكرين (صور)

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، المعرض المحلي للمسابقة العالمية للعلوم والهندسة، والذي نظمته مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، لتقييم واختيار المشروعات الفائزة على المستوى المحلي والمؤهلة للاشتراك على مستوى الجمهورية، ضمن المسابقة العالمية ISEFلعام 2025/2024م، وذلك بحضور: الدكتورة أمل الهواري وكيل الوزارة، والدكتور ربيع محمد مدير عام الشؤون التنفيذية، وعلي يوسف رئيس المدينة، وماجد أبو سيف مدير إدارة التطوير التكنولوجي، ومديري إدارات التعليم، وبرعاية وحضور مصطفى شعبان أمين الصناعة بحزب مستقبل وطن بمحافظة بني سويف.

وتجول محافظ بني سويف، داخل أقسام المعرض، المُقام بقاعة نادي الشرطة، والذي يضم مجموعة من المشروعات لطلاب المرحلتين "إعدادي وثانوي" في المجالات العلمية والبحثية المتنوعة، حيث بلغ إجمالي المشروعات 70 مشروعًا،في مجالات "هندسة ميكانيكية، والطاقة، وعلوم ونبات، وهندسة بيئية، وبرمجة، وطاقة كيميائية، وعلوم طبية، وهندسة طبية، وكيمياء، وأنظمة مُدمجة، وعلوم بيئة والأرض، وروبوتات، وعلوم سلوكية".

وحرص محافظ بني سويف، على فتح باب الحوار والنقاش مع الطلاب أفكار مشاريعهم البحثية وطرق التصميم وكيفية عملها ومدى إمكانية تنفيذ هذه المشروعات والأفكار على أرض الواقع، مؤكدا ترحيبه واستعداده لتقديم الدعم لأبناء المحافظة النابغين والمتفوقين علميا فى مختلف المجالات، ومساعدتهم فى النهوض بمستواهم للمساهمة فى بناء الوطن وتحقيق التنمية ولرفع اسم مصر فى كافة المحافل العالمية

حيث أثني محافظ بني سويف، على جهود الطلبة المشاركين في المعرض، الذي يستهدف تقديم الرعاية والدعم للطلاب المتفوقين فى البحث العلمي لتنمية قدراتهم وصقل مهارات الطلاب فى البحث العلمي والمشاركة الفعالة فى المسابقات المحلية والإقليمية، وهو ما يتسق مع اهتمام وتشجيع الدولة للبحث العلمى، لا سيما في ظل المرحلة الحالية التى تحتاج فيها مصر إلى عقول وسواعد أبنائها النابغين لتحقيق تنمية ونهضة شاملة فى كل القطاعات.

من جانبها أشارت وكيل تعليم بني سويف، إلى أنه تم عقد معارض تمهيدية على مستوى الإدارات لطلاب المرحلتين "إعدادي وثانوي" وتم تصعيد 70مشروعًا للمشاركة في المعرض المحلي للمحافظة، ليتأهل منها أفضل 10مشاريع للمشاركة في المسابقة على مستوى الجمهورية، حيث أشرف على اختيار المشروعات الفائزة لجنة تحكيم ضمت نخبة من أساتذة الجامعة من الأكاديميين في عدد من التخصصات العلمية، بجانب موجهي العلوم بالمديرية.

محافظ بني سويف يتفقد المعرض المحلي لمشروعات الطلاب المبتكرين

محافظ بني سويف يتفقد المعرض المحلي لمشروعات الطلاب المبتكرين

محافظ بني سويف يتفقد المعرض المحلي لمشروعات الطلاب المبتكرين

محافظ بني سويف يتفقد المعرض المحلي لمشروعات الطلاب المبتكرين