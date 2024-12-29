كورة لايف مباراة ليفربول ضد وست هام بث مباشر دون توقف محطة

كورة لايف مباراة ليفربول ضد وست هام بث مباشر دون توقف..موعد مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة.. ليفربول ضد وست هام يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج.

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ليفربول ووست هام اليوم في صراع الجولة الـ 19 بالدوري الانجليزي الممتاز البريميرليج

تستعد جماهير كرة القدم في جميع أنحاء العالم لمتابعة مواجهة مرتقبة تجمع بين ليفربول ووست هام يونايتد ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025.

كما يأتي هذا اللقاء في وقت حاسم للفريقين، حيث يسعى ليفربول للحفاظ على صدارته في جدول الترتيب، فيما يطمح وست هام لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعه في منتصف الجدول.

ليفربول

تعرف على ترتيب الفريقان قبل المباراة ليفربول ووست هام اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج

حيث يدخل ليفربول المباراة بمعنويات مرتفعة، متسلحًا بنجمه الفرعون المصري محمد صلاح الذي يقدم أداءً استثنائيًا هذا الموسم.

و يحتل الفريق المركز الأول برصيد 42 نقطة جمعها من:

• 13 انتصارًا.

• 3 تعادلات.

• خسارة واحدة فقط.

مما يعكس قوته في المنافسة على لقب الدوري.

من جهة أخرى، يحاول وست هام استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام فريق بحجم ليفربول.

و يحتل وست هام المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة، حققها من:

• 6 انتصارات.

• 5 تعادلات.

• 7 هزائم.

ويأمل فريق وست هام اليوم في تحسين ترتيبه والخروج من منطقة الخطر أمام فريق ليفربول متصدر الدوري الانجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ضد وست هام اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

كما تُقام مباراة ليفربول ضد وست هام

•يوم الأحد 29 ديسمبر 2024.

• على أرضية ملعب "لندن الأولمبي". معقل فريق وست هام.

تنطلق المباراة في تمام الساعة:

• 7:15 مساءً بتوقيت القاهرة.

• والساعة 8:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة والمعلق على مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج

و تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس المشفرة المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1.

وأسندت الشبكة مهمة التعليق إلى المعلق الجزائري الشهير حفيظ دراجي الذي يضفي حماسًا خاصًا على المباريات بصوته المميز.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام مواجهة وست هام اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج

التشكيل المتوقع لليفربول وفقًا لتوجيهات المدرب الهولندي أرني سلوت، يُتوقع أن يبدأ ليفربول المباراة بالتشكيل التالي:

• حراسة المرمى: أليسون بيكر.

• خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، جو جوميز، أندي روبيرتسون.

• خط الوسط: ريان جرافنبيرخ، أليكسيس ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي.

• خط الهجوم: كودي جاكبو، داروين نونيز، محمد صلاح.

طموحات الفريقان قبل بداية المباراة اليوم بين ليفربول ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج

ليفربول يسعى لتوسيع الفارق في الصدارة وضمان استمرار هيمنته على البطولة.

و في المقابل، يطمح وست هام لتقديم أداء قوي أمام جمهوره وتحقيق مفاجأة أمام أحد أقوى فرق الدوري.

و يكون ترتيب الفريقين قبل لقاء اليوم

ليفربول: المركز الأول برصيد 42 نقطة

وست هام: المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة

كما ستكون المباراة اختبارًا حقيقيًا لقدرات الفريقين، وستشهد تنافسًا قويًا على النقاط الثلاث.

و جماهير الفريقين تنتظر بفارغ الصبر صافرة البداية في هذه المواجهة المثيرة التي تجمع بين فريق ليفربول ووست هام يونايتد اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج.