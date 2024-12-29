محافظة الجيزة: ضبط والتحفظ على مركبات توك توك للسير عكس الاتجاه

أخبار مصر
توك توك
توك توك

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود حملات تحقيق الانضباط بالطرق ومنع سير مركبات التوك توك عكس الإتجاه أو إعاقة حركة المارة.
حيث قامت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم بتنظيم حملة  مكبرة بشوارع الطوابق وكعبيش والنصر والمريوطية بفيصل  والمريوطية هرم وذلك استجابة لشكاوي المواطنين استهدفت الحملة ضبط مركبات التوك توك المخالفة التي تسير عكس الاتجاه وتتسبب في تعطيل حركة المواطنين وإعاقة السير وتم التحفظ علي عددًا من مركبات التوك توك وايداعها بمخزن الاشغالات بالحي.
كما تم تنظيم حمله لرفع إشغالات وتعديات المقاهي والمطاعم والمحال التجارية اسفرت عن رفع ٨٠٠ حاله اشغال مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بمتابعة من طه عبد الصادق رئيس حي الهرم. 
وقد ساهمت الحملات في تحقيق الانضباط بالطريق وتسهيل الحركة المرورية.

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