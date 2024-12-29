الثلاثاء .. تامر عبدالمنعم يعيد عرض نوستالجيا ٩٠/٨٠ خلال حفل رأس السنة

عودة نوستالچيا ٩٠/٨٠ على مسرح البالون في حفل رأس السنة

الفجر الفني
عودة نوستالچيا ٩٠/٨٠
عودة نوستالچيا ٩٠/٨٠

أعاد البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية برئاسة الفنان القدير تامر عبدالمنعم بالإشتراك مع الهيئة العامة لقصور الثقافة إنتاج مسرحية نوستالجيا ٩٠/٨٠ والتي من المقرر عرضها على مسرح البالون خلال إحتفالية رأس السنة التي يحيها ميجا ستار مصطفى قمر وذلك يوم الثلاثاء ٣١ ديسمبر.

يأتي ذلك في إطار توجيهات معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

 

 

وتعود مسرحية نوستالجيا ٩٠/٨٠ بعد النجاح المنقطع النظير الذي حققته وقت عرضها خلال موسم عيد الأضحى الماضي واستمرت لأكثؤ من ٢٠ ليلة طافت بها جزء كبير من محافظات مصر.

 

 

العرض المسرحي نوستالجيا ٩٠/٨٠ فكرته مستوحاه من الأعمال الخاصة في فترة الثمانينيات والتسعينيات سواء الأعمال الدرامية أو الأفلام السينمائية أو الأغاني أو البرامج التلفزيونية التي تم تقديمها في هذه الحقبة من الزمن.

 

 

 

نوستالجيا ٩٠/٨٠ فكرة ورؤية إخراجية تامر عبدالمنعم إستعراضات فرق بورسعيد والحرية وفرقة رضا والفرقة القومية للفنون الشعبية، إعداد التصور الموسيقي وأعاد التوزيع الموسيقي محمد مصطفى، ديكور مهندس محمد جابر، مصمم الازياء رنا عبدالمجيد، مكياج إسلام عباس، إضاءة عز حلمي.

 

 

 

وتبدأ إحتفالية رأس السنة بالعرض المسرحي نوستالجيا ٩٠/٨٠ في الفقرة الأولى ثم يصعد ميجا ستار مصطفى قمر لإحياء الحفل في الفقرة الثانية.

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