مقتل 17 شخصا وجرح عدد آخر إثر قصف مسيرة يعتقد أنها إسرائيلية لمنطقة عدرا بريف دمشق

عربي ودولي
بوابة الفجر

أفادت وسائل إعلامية، بمقتل 17 شخصا وجرح عدد آخر إثر قصف مسيرة يعتقد أنها إسرائيلية لمنطقة عدرا بريف دمشق.

وأعلن الجيش السوري أن تنظيمات إرهابية مسلحة، شنت هجوما كبيرا على قرى آمنة وبلدات في ريفي حلب وإدلب الجنوبي.

وذكرت وزارة الدفاع السورية، أن القوات المسلحة السورية ردت على الهجوم الإرهابي في محافظتي حلب وإدلب وكبدت المسلحين خسائر فادحة في المعدات والعناصر البشرية.

ونوهت صحيفة الوطن السورية نقلا عن مصادر عسكرية، بأن الجيش السوري هاجم خطوط إمداد المسلحين غرب مدينة حلب وهاجم تجمعات الإرهابيين في إدلب.

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