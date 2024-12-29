إيهاب عبد العال: ضوابط الحج السياحي لم تترك شيئا للصدفة.. وتركز على كل ما يخدم الحجاج

أشاد إيهاب عبد العال، أمين صندوق اتحاد الغرف السياحية، بتكاتف جميع أجهزة الدولة بقيادة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والمسؤولين في وزارة السياحة والآثار وعلى رأسهم الوزير شريف فتحي، وجميع المسؤولين باتحاد الغرف السياحية وغرفة شركات السياحة، لإنجاح موسم الحج المقبل.

وأشار «عبد العال» إلى الدور الكبير لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في حصول قطاع السياحة على حصته الكاملة من تأشيرات الحج والبالغ عددها 36 ألف تأشيرة، وهو ما يؤكد ثقة الحكومة في أداء شركات السياحة وإدارتها لمنظمومة الحج بنجاح وتقديم خدمات متميزة لضيوف الرحمن.

وأضاف أمين صندوق اتحاد الغرف السياحية، أن حصول القطاع على حقوقه كان بفضل التحرك السريع لوزير السياحة والآثار شريف فتحي، وتفهمه لمطالب القطاع العادلة في الحصول على حقه ونقلها إلى مجلس الوزراء، حيث سعى الوزير بكل جهد للدفاع عن حق الشركات في الحصول على هذا عدد التأشيرات طبقا لما كان معمولا قبل أزمة فيروس كورونا.

وأشار عبد العال، إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها الإدارة المركزية للشركات في وزارة السياحة والآثار برئاسة سامية سامي وفريقها المعاون وكل الإدارات المتعاونة في تسهيل وعمل الشركات، بالإضافة إلى التعاون المثمر مع الاتحاد المصري للغرف السياحية والتسيق الكامل بين الوزارة والاتحاد والغرفة في كل ملف الحج والعمرة.

وشدد أمين صندوق اتحاد الغرف السياحية،، على أن ضوابط الحج السياحي هذا العام لم تترك شيئا للصدفة، بل ركزت في كل بنودها على ما يخدم الحجاج ويسهل من مهمة الشركات في خدمتهم وراحتهم.

وأكد إيهاب عبد العال، أن اللجنة الدينية في غرفة شركات السياحة، قامت بدور كبير خلال الفترة الماضية للمطالبة بحقوق الشركات وتذليل كافة العقبات التي تواجههم وهذا يحملهم مسؤولية كبيرة نحو المزيد من التعاون مع كل أعضاء المنظومة المتعلقة بموسم هذا الحج العام حفاظا على مكتسبات القطاع التي تحققت خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح أن شركات السياحة في تحد كبير لإثبات نجاح موسم الحج السياحي لعام 2025، وإننا على وعدنا لأهالينا من حجاج السياحة بأن نظل في خدمتهم باذلين كل جهد لإنجاح الموسم وتسهيل أدائهم الفريضة، وان يستمر هذا الجهد حتي عودتهم سالمين إلى ارض الوطن بعد أدائهم الفريضة.