نوة عيد الميلاد تضرب الإسكندرية... أمطار متوسطة وأجواء غير مستقرة

محافظات
بوابة الفجر

شهدت محافظة الإسكندرية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد،  أجواءً غير مستقرة، تزامنًا  مع نوة عيد الميلاد حيث تعرضت مناطق غرب المدينة لأمطار خفيفة إلى متوسطة، بينما شهدت شرق المحافظة أمطارًا متوسطة الشدة، ورعدية على بعض المناطق.

وكانت قد  أعلنت شركة الصرف الصحي  بالإسكندرية، أمس عن رفع حالة الطوارئ، ونشر 108 عربة لشفط المياه الزائدة في مختلف شوارع وأحياء المحافظة. 

وتواصل الفرق الميدانية عملها على مدار الساعة للتعامل مع أي تجمعات مائية وضمان انسيابية حركة المرور، مؤكدة  على جاهزية فرق الطوارئ واستعدادها لتلقي بلاغات المواطنين عبر أرقام الطوارئ المخصصة.

من جهتها كانت قد حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أمس، السبت، عبر أحد القنوات الفضائية في مكالمة تليفونية،  من استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الأيام القادمة مع توقعات  بسقوط أمطار  وأوضحت أن البلاد ستشهد نشاطًا للرياح وأمطارًا متفاوتة الشدة على عدة مناطق، داعية المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة، مثل تجنب السير أسفل اللوحات الإعلانية والأشجار العالية، وارتداء الملابس المناسبة.
 

IMG-20241229-WA0158
IMG-20241229-WA0158
اجواء غير مستقرة ارتداء الملابس أحياء المحافظة أرقام الطوارئ الدكتورة منار غانم الساعات الأولى الصرف الصحي بالاسكندرية المركز الاعلامي القنوات الفضائية المياة الزائدة أمطار خفيفة إلى متوسطة أمطار خفيفة امطار متوسطة حالة عدم الاستقرار حاله الطوارئ شركة الصرف الصحي بالإسكندرية شركة الصرف الصحي عضو المركز الإعلامي يوم الاحد نوة عيد الميلاد

مواد متعلقة

اجتماع تنسيقي بين شركة صرف الإسكندرية والجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف

الصرف الصحي بالإسكندرية: استعدادات مكثفة للتعامل مع أمطار غدًا الأحد

مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية: تخصيص 370 مليون جنيه لرصف الطرق

إنشاء 2000 فصل وصيانة 230 مدرسة.. تعليم الإسكندرية يقلل كثافة الفصول إلى 45 طالبًا

وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية: أكثر من 9 ملايين خدمة صحية وتطوير قدمتها مستشفيات ووحدات صحية

محافظ الإسكندرية: نحرص على عقد اللقاءات الدورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

محافظ الإسكندرية: متابعة لحظية للتعامل مع موجة الأمطار واستمرار الاستجابة لشكاوى المواطنين

نوة عيد الميلاد تضرب الإسكندرية مبكرًا بأمطار غزيرة ودرجات حرارة تصل حد الصقيع

الأكثر قراءة

كورة لايف مباراة ليفربول ضد وست هام بث مباشر دون توقف

شاهد مباراة ليفربول ضد وست هام بث مباشر عبر يوتيوب بجودة HD

رابط حصري الآن بدون تقطيع مباشر عبر توتير لمتابعة مباراة ليفربول ضد وست هام دون تقطيع

يلا شوت الآن.. ⛹️بث مباشر مباراة ليفربول ضد وست هام الآن بجودة عالية

لاعب ريال مدريد يوقع عقدًا لنادٍ إنجليزي مدته 10 سنوات

"جريمة بشعة واعتراف وقح".. وسادة إسماعيل هنية تتحول إلى سلاح صامت وتكشف عن مؤامرة معقدة

عاجل.. تشكيل الزمالك الرسمي لمباراة الاتحاد السكندري

يلا شوت LFC اليوم.. مشاهدة بث مباشر ليفربول ووست هام دون تقطيع في الدوري الإنجليزي الممتاز