نوة عيد الميلاد تضرب الإسكندرية... أمطار متوسطة وأجواء غير مستقرة

شهدت محافظة الإسكندرية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد، أجواءً غير مستقرة، تزامنًا مع نوة عيد الميلاد حيث تعرضت مناطق غرب المدينة لأمطار خفيفة إلى متوسطة، بينما شهدت شرق المحافظة أمطارًا متوسطة الشدة، ورعدية على بعض المناطق.

وكانت قد أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أمس عن رفع حالة الطوارئ، ونشر 108 عربة لشفط المياه الزائدة في مختلف شوارع وأحياء المحافظة.

وتواصل الفرق الميدانية عملها على مدار الساعة للتعامل مع أي تجمعات مائية وضمان انسيابية حركة المرور، مؤكدة على جاهزية فرق الطوارئ واستعدادها لتلقي بلاغات المواطنين عبر أرقام الطوارئ المخصصة.

من جهتها كانت قد حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أمس، السبت، عبر أحد القنوات الفضائية في مكالمة تليفونية، من استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الأيام القادمة مع توقعات بسقوط أمطار وأوضحت أن البلاد ستشهد نشاطًا للرياح وأمطارًا متفاوتة الشدة على عدة مناطق، داعية المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة، مثل تجنب السير أسفل اللوحات الإعلانية والأشجار العالية، وارتداء الملابس المناسبة.

