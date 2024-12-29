محافظ الإسكندرية يستقبل سفير دولة أرمينيا لتعزيز التعاون الثقافي والاستثماري

أستقبل الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بمكتبه اليوم بديوان عام المحافظة، "أرمين ساركيسيان" سفير دولة "أرمينيا" في القاهرة.

ورحب محافظ الإسكندرية بسفير دولة أرمينيا على أرض الإسكندرية مشيدًا بالعلاقات المصرية الأرمينية، كما أكد على أن العلاقات وطيدة بين مصر "وأرمنيا" وهنالك العديد من الفنانين والدبلوماسيين والوزراء في مصر من "الأرمن".

وقدم سفير دولة أرمينيا الشكر لمحافظ الإسكندرية على حسن الإستقبال مشيرًا إلى أنه لم يقم بزيارة مصر من قبل إلا أنه سعيد بتوليه منصب سفير لبلاده في جمهورية مصر العربية، وأضاف السفير أنه قام بزيارة الغرفة التجارية بالإسكندرية أمس وتم الأتفاق على إنشاء مركز للتجارة الأرمينية في الإسكندرية.

وأوضح السفير تطلع أرمينيا للتعاون مع الحكومة المصرية في مجال التجارة والاستثمار، مشيرا أن الجالية الأرمينية في مصر يبلغ عددها نحو 5 آلاف مواطن يتمركزون بين القاهرة والإسكندرية، وتعد الجالية الأرمينية في الإسكندرية من أقدم وأكبر الجاليات الأجنبية.

وأقترح محافظ الإسكندرية توقيع اتفاقية تؤامه بين الإسكندرية "وأرمنيا" مشيرًا إلى أنها ستكون فرصة رائعة لتوطيد العلاقات وتطويرها، وأوضح المحافظ خلال اللقاء وجود إقتراح سابق بتوقيع مذكرة تأخي بين مدينة الإسكندرية ومدينة "جوميري" في "أرمينيا" إلا أنه لم يتم تفعيل هذا المشروع بسبب جائحه "كورونا".

واستطرد السفير أنه سوف يسعى للعمل على إحياء مشروع الاتفاقية سواء مع نفس المدينة "الأرمينية" أو مع مدينة أخرى، مضيفًا المحافظ أنه يمكن أيضًا العمل على النشاطات الثقافية والفنية لإحياء الثقافة الأرمينية علي أرض الإسكندرية وعودة الجذور وهو ما سوف يتم التنسيق له في الفترة القادمة.