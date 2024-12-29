وكيل تعليم سوهاج: يوجه بتفعيل الوحده المنتجه بالمدارس لتقديم خدمات أفضل للطلاب

أكد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج على ضرورة تنمية المهارات المستدامه لدى الطلاب فى مجال الإدارة والإنتاج والتسويق بهدف خلق جيل قادر على إدارة المشروعات الصغيره، جاء ذالك خلال اجتماعه برؤساء اقسام الوحده المنتجه بمدارس المحافظة بمكتبه، بحضور فاضل النحاس مدير عام التعليم العام وهشام ابوعقيل مدير إدارة المدرسة المنتجه وعز العرب شحاته رئيس قسم باداره المدرسة المنتجه بالمديرية لمناقشة جميع أعمال وأنشطة ومشروعات الوحدة المنتجة بمدارس المحافظة.

وجه خلالها بضرورة المتابعه والمراجعة المستمرة لأعمال الوحده المنتجه بمختلف مدارس المحافظة للتأكد من تنفيذ كافه القرارات والتعليمات الوزارية المنظمه لأعمال المدرسة المنتجه فى ضؤ الاستفادة القصوى بالامكانيات البشرية والتجهيزات الفنية فى مجالات الأنشطة بالمدارس بجميع المراحل التعليمية لتنفيذ خطه الوزارة لتحويل مدارس الجمهورية إلى وحدات إنتاجية وتدربيبه مدره للدخل تخدم الطلاب والمجتمع المدني المحيط بالمدرسة