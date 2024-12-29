جولة مرورية مفاجئة لقيادات الأوقاف بالفيوم على المساجد لمتابعة انتظام سير العمل الدعوي والإداري

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جولة مرورية مفاجئة
جولة مرورية مفاجئة لقيادات الأوقاف بالفيوم على المساجد

كلف الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الفيوم، مديري الإدارات، وأعضاء لجنة المتابعة بالمديرية، والمفتشين اليوم الأحد 2024/12/29م بالمرور على المساجد ؛ لمتابعة حسن سير العمل وانضباطه.

 

وذلك في إطار المتابعة الميدانية لشؤون المساجد، وتنفيذا لتعليمات الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف.


وأكد الدكتورمحمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، على ضرورة بذل المزيد من الجهد في تكثيف المرور على المساجد، ومتابعة الأنشطة الدعوية؛حتى يؤدي المسجد دوره الحيوي في نشر الفكر الوسطي خدمة لديننا ووطننا.


كما أكد على ضرورة متابعة أعمال النظافة بجميع المساجد لاستقبال الرواد وخصوصا أسطح المساجد، وإزالة المخلفات الموجودة عليها،وكذلك إزالة كل ما يسيئ إلى مظهرها الحضاري، ويكون ذلك تحت إشراف مدير الإدارة شخصيا، مضيفًا أن القيادة الدعوية لا بد وأن تكون مؤمنة بالرسالة التي شرفها الله تعالى بها، موجهًا بضرورة أداء الواجب الدعوي والوطني، ومتابعة الحضور والانضباط، مع الحرص على الالتزام بالمظهر المشرف والسلوك المنضبط.

 

 

 

 

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