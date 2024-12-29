مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون شعائر تلمودية

عربي ودولي
مسجد قبة الصخرة -
مسجد قبة الصخرة - أرشيفية

اقتحم اليوم الأحد عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى بحماية من الشرطة الإسرائيلية وذلك في رابع أيام عيد الأنوار اليهودي "الحنوكا".

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن نحو 403 مستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية، ونظموا حلقة غناء ورقص في أروقته، فيما منعت الشرطة الإسرائيلية المواطنين من الدخول إلى البلدة القديمة ومحيط المسجد.

ويأتي الاقتحام في رابع أيام عيد الأنوار "الحانوكاه" اليهودي، الذي شهد دعوات أطلقها المستوطنون لزيادة الاقتحامات مع حلول العيد الذي يتواصل حتى نهاية الأسبوع الجاري.

ودعت جماعات "الهيكل" المتطرفة إلى اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى خلال عيد "الحانوكاه" اليهودي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة فيديوهات لاقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى والطقوس التلمودية التي أدوها هناك.

ويتعرض المسجد الأقصى في السنوات الأخيرة، لاقتحامات من المستوطنين، فيما تواصل القوات الإسرائيلية حصارها، من خلال تقييد دخول المصلين المسلمين إليه.

 

 

الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى المستوطنين عشرات المستوطنين عيد الحانوكاه
Elfagr.org

الأكثر قراءة

كورة لايف مباراة ليفربول ضد وست هام بث مباشر دون توقف

شاهد مباراة ليفربول ضد وست هام بث مباشر عبر يوتيوب بجودة HD

رابط حصري الآن بدون تقطيع مباشر عبر توتير لمتابعة مباراة ليفربول ضد وست هام دون تقطيع

يلا شوت الآن.. ⛹️بث مباشر مباراة ليفربول ضد وست هام الآن بجودة عالية

لاعب ريال مدريد يوقع عقدًا لنادٍ إنجليزي مدته 10 سنوات

"جريمة بشعة واعتراف وقح".. وسادة إسماعيل هنية تتحول إلى سلاح صامت وتكشف عن مؤامرة معقدة

عاجل.. تشكيل الزمالك الرسمي لمباراة الاتحاد السكندري

يلا شوت LFC اليوم.. مشاهدة بث مباشر ليفربول ووست هام دون تقطيع في الدوري الإنجليزي الممتاز