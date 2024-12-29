سكرتير مساعد الإسماعيلية يبحث الأسلوب الأمثل لحل مشكلات القمامة بمدينة المستقبل

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جانب للقاء
جانب للقاء

عقد اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، اجتماعًا لبحث الأسلوب الأمثل لحل مشكلات القمامة بمدينة المستقبل.

وذلك بحضور مها السيد عبد العال رئيس مركز ومدينة أبوصوير، أحمد مدحت محمود رئيس لجنة خدمات مدينة المستقبل، المهندسة أميمة حفني مدير إدارة المخلفات، وممثلي مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية والجهات المعنية بالاجتماع.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة إنشاء عدد من الغرف لتجميع القمامة والأسلوب الأمثل؛ لتنفيذ ذلك ومراعاة الشكل الجمالي والحضاري مع التأكيد على رفع القمامة أولًا بأول لعدم تراكم القمامة.

وأشار السكرتير العام المساعد إلى أنه جاري العمل على إنشاء عدد من الغرف كمرحلة أولى للمناطق الأكثر احتياجًا، وذلك وفق استبيان مع عدد من المواطنين سكان المدينة لتحديد أماكن إقامة تلك الغرف.

وتنفيذًا لتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بالاهتمام بأهالي مدينة المستقبل من خلال توجيه الفرق الطبية المتخصصة والعيادات المتنقلة لتقديم خدمة طبية متميزة لأهالي المدينة، تنظم مديرية الصحة بالإسماعيلية تحت إشراف الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، القافلة الطبية الثانية بمدينة المستقبل، وذلك يومي الإثنين والثلاثاء ٣٠ و٣١ ديسمبر ٢٠٢٤، بمقر مدرسة المستقبل الابتدائية بجوار المطافئ والوحدة المحلية للجنة خدمات المستقبل.

وتضم القافلة عدة تخصصات طبية مختلفة وهي، عيادة الباطنة، الأطفال، جراحة عامة، جراحة مسالك، أسنان، رمد، تنظيم أسرة، النساء، عظام، وجلدية، كما تضم القافلة معمل لتحاليل الدم والطفيليات وجهاز للأشعة وتثقيف صحي.

وخلال القافلة، سيتم الاستعانة بالهلال الأحمر والرائدات الريفيات التابعين لمديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية تحت إشراف مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة؛ من أجل توعية أهالي المنطقة بضرورة المشاركة المجتمعية في الحفاظ على نظافة مدينة المستقبل.

ومن الجدير ذكره، أن اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، كان قد وجَّه ببحث ودراسة كافة المشكلات المتعلقة بأهالي مدينة المستقبل؛ من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأهالي.

سكرتير الإسماعيلية مدينة المستقبل مشكلات القمامة

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