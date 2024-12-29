إنزاجي: هدفنا التتويج بالسوبر في السعودية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعرب مدرب إنتر ميلان، سيموني إنزاغي، عن سعادته البالغة بالفوز على ملعب كالياري 3-0 أمس السبت بالدوري الإيطالي.

حسم إنتر بطل الدوري الإيطالي الفوز في الشوط الثاني بثلاثية سجلها كل من أليساندرو باستوني ولاوتارو مارتينيز وهاكن تشالهان أوغلو ليصبح على بعد نقطة واحدة من أتالانتا متصدر "الكالتشيو".


وقال إنزاغي: "في نهاية الشوط الأول أثنيت أنا والجهاز الفني على اللاعبين لأنه ليس من السهل اللعب أمام فريق كالياري المنظم، لقد قدمنا عرضًا جماعيًا رائعًا، بدأنا الشوط الأول بشكل جيد لكننا لم نتمكن من التسجيل".

ونقل الموقع الرسمي لإنتر ميلان عن إنزاغي قوله: في الشوط الثاني أردنا حقا الفوز وحققناه بالكثير من التضحيات، كان عام 2024 مثيرًا بالنسبة لنا، لكن علينا الآن التطلع إلى الأمام والذهاب إلى السعودية من أجل الفوز بلقب كأس السوبر.

وختم بالقول: "ندرك أن لدينا بعض الأهداف الهامة لتحقيقها في 2025، لكننا ندرك أيضًا أن المهمة ستكون صعبة لأننا سنلعب باستمرار، لكني محظوظ بوجود لاعبين رائعين في صفوف فريقي".
 

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