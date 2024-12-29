أخر التطورات في واقعة العثور علي 3 جثث من أسرة واحدة داخل شقة بحلوان

حوادث
أرشيفية
أرشيفية

تواصل  نيابة حلوان الجزئية، التحقيف في واقعة العثور علي 3 جثث من أسرة واحدة داخل شقة بحلوان.

 

وطالبت جهات التحقيق بعرض جثامين 3 ضحايا لقوا مصرعهم نتيجة تسرب غاز داخل شقتهم على الطب الشرعي، وذلك لإعداد تقرير شامل حول سبب الوفاة وتوقيتها، مع التأكد من عدم وجود شبهة جنائية، كما صرحت النيابة بدفن الجثامين عقب انتهاء تقرير الصفة التشريحية.

 

تلقى المقدم محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغًا من سكان المنطقة يفيد بالعثور على جثث الأب فتحي السيد، وهو موظف، وزوجته وابنته داخل الشقة.

بالفحص والتحريات، تبين أن الحادث نتج عن تسرب غاز أدى إلى وفاة الضحايا بسبب الاختناق، دون وجود شبهة جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل النيابة متابعة التحقيقات.

 

العثور علي 3 جثث حلوان تسريب غاز

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